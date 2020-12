Prohibieron exportar este producto para que no aumenten los precios

El gobierno intervino en el mercado y suspendió la exportación de maíz. Según anunciaron desde el ministerio de Agricultura, es para “asegurar el abastecimiento del grano para los sectores que lo utilizan como materia prima”. El economista Carlos Burgueño criticó la medida y la calificó como un error.

Para Burgueño, esta decisión de la cartera que conduce Luis Basterra "es un manotazo" y "forma parte de la falta de políticas de mediano a largo plazo". ¿Cuál fue la lógica del gobierno para implementar esto? "Se entiende que al prohibir la venta de maíz al exterior, que es el insumo básico para producir muchos alimentos, los precios no aumentarán. Además, también se usa maíz para que coman los animales, con lo cual así no se dolarizaría el costo de alimentar los animales en Argentina", comentó.

"Creo que es un error, si hay algo que requiere este país es exportar. Pienso que es producto de la falta de diálogo del Gobierno con el campo, lo cual es un problema", dijo Burgueño. El especialista explicó que "Argentina necesita dólares, los cuales se consiguen tomando deuda, que no podemos, o exportando. Este año se están exportando muchos commodities, ¿y deciden trabar la exportación de uno? Esto es más que una manta corta".

Finalmente, nuestro columnista comentó que se trató de una medida que no fue consultada con ningún productor de maíz, "se tomó en un escritorio y se acabó. Te demuestra que no hay maridaje y estas cosas reafirman la desconfianza que el campo tiene en este Gobierno". Además, siempre según Burgueño, "es una medida de dudosa efectividad. Por ejemplo, la traba para comprar dólar ahorro, fue impopular pero fue efectiva. Esto no se sabe si es efectivo".

Finalmente, el especialista se lamentó de que "no hay diálogo entre el sector más expansivo de la economía y el Gobierno". "El campo y el Gobierno deberían hablar todos los días, durante horas, sobre cómo sacar este país adelante", reiteró.