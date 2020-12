Numerología: se viene un año muy poderoso ¿Cómo sacarle provecho?

Arranca un nuevo año y dejamos atrás el 2020, un número par y que en los hechos fue muy difícil para todo el mundo. Confiando en que el próximo año sea mejor, nos consultamos qué nos depara el 2021 por eso, en Mdz Radio consultamos con la tarotista Silvina Hauser.

De acuerdo a lo que ella explicó, con el cambio numerológicamente también cambia la energía disponible. "De un 2020 con energía cuatro se pasa a un año con energía universal cinco", explicó. Pero no para todos será igual, sino que cada año tendrá un impacto de acuerdo a lo individual de cada uno, aunque potenciado por el número que toca.

Aun así, a pesar de que cambia la energía disponible, "no cambia nada si vos no te modificás por dentro". Es decir que si estás esperando que porque pasen unas horas mejore, no vas a ver cambios significativos. En este sentido, resaltó que no siempre aprovechamos lo que tenemos disponible, por lo que "el cambio verdadero va a estar dado por la persona".

En numerología el cinco representa la mitad de un ciclo, es un año muy poderoso. "Venimos de un cuatro del 2020, de romper estructuras, que fue caótico y se modificaron muchas cosas", explicó. Por eso instó en "aprovechar y apropiarse de esa energía y expandirse".

Todo tendrá que ver con conocer la dirección que queremos tomar. Por eso "hay que aclararnos a nosotros mismos qué queremos, sin pretender que las cosas vengan de afuera".

Finalmente resaltó que este será un año de conflicto por los cambios, que nos obligará a adaptarnos y ser flexibles. "El año 5 propone la libertad y sacar lo mejor de nosotros. La energía de la que vamos a disponer va a ser magnética, estaremos atrayendo todo el tiempo eso que queremos que venga", dijo.

Escuchá la nota completa acá