Qué balance hizo de su gestión un ministro de Rodolfo Suarez

En un año atípico, atravesado por una pandemia, muchos gobiernos tuvieron que dejar de lado su plan de gestión para abocarse exclusivamente al área de la salud para contener un sistema sanitario frente a lo dejaba la covid-19. A la hora de realizar un balance muchos funcionarios hacen hincapié en esta situación en particular y relatan cómo vivieron el 2020 desde su cargo.

En MDZ Radio dialogó Víctor Ibáñez, ministro de Gobierno, cuestionado duramente por la oposición en más de una oportunidad, quien le resaltaban al gobernador Rodolfo Suarez, que "a su gestión le faltaba alguien con cintura política". Frente a estos dichos Ibáñez resaltó: "La política institucional propuesta por el gobernador la llevó adelante él con todo su equipo y lo que la oposición haya manifestado lo respondo no con palabras sino con resultados".

Evaluación de gestión

El Ministro de Gobierno expresó que dentro de lo diferente que fue transcurrir el año, para él la evaluación fue positiva: "El año fue larguísimo con innumerables decisiones, normas y aspectos técnicos y políticos, la verdad es que para mí la evaluación hay que hacerla en los hechos y en la realidad" argumentó Ibáñez.

Además destacó: "La realidad devuelve desde mediados de abril en adelante un trabajo de salir de los esquemas de fases que se planteaban a nivel nacional hacia un sistema de aperturas y cierres en base a un equilibrio entre lo económico y lo sanitario".

¿Qué nota se puso el ministro Ibáñez en su gestión?

Con una risa nerviosa, el ministro Víctor Ibáñez no pudo realizar una autoevaluación con calificación numérica para su gestión, sin embargo, la dio por aprobada y expresó los motivos: "Me apruebo pero saben qué lo hago en algo que para mí es fundamental, no como el ministro en este caso ocasional, sino en lo que ha sido toda mi vida en los distintos lugares donde he trabajado. Lo que hago es la evaluación del esfuerzo y del trabajo, desde la hora que me levanto hasta la hora que me acuesto todos los días de la semana. En esa evaluación estoy aprobado, en la del esfuerzo".

El funcionario resaltó el trabajo realizado por el gobernador Suarez y detalló: "Al gobernador le pongo una muy alta puntuación porque realmente ha trabajado de sol a sol y de lunes a lunes en cada uno de los temas y en equipo consultando, escuchando y abriendo el diálogo lo que es muy valioso".

Escuchá la nota completa acá