Un amigo de Diego Maradona reveló de cuál de sus ex seguía enamorado el Diez

Julio Chiappetta, amigo de Diego Maradona, periodista y editor de Deportes de Clarín, pasó por Uno Nunca Sabe con su opinión sobre la muerte del astro. Cargó culpas contra las propias hijas y dijo que el Diez seguía enamorado de una de sus ex.

Sobre la muerte del futbolista, Chiappetta comentó que "en la Justicia van a revelar si hubo un homicidio culposo o abandono de persona y quiénes fueron los responsables". Para él, "ya hay dos que están en la mira: el médico Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov"." Lo que hicieron fue vergonzoso", dijo indignado.

El periodista aseguró que "el doctor Luque se equivocó primero en declarar como un salame que no era el médico personal de Maradona, sino su amigo, cuando en las RRSS el año pasado puso una foto diciendo 'aquí con mi amigo personal, del cual estoy a cargo de su salud'". "Si él no se consideraba a cargo, ¿quién era el médico de cabecera de Maradona?, ¿quién se presentaba en la televisión dando los partes sobre su salud?, se preguntó.

Diego junto al neurocirujano Leopoldo Luque.

Arremetiendo contra Luque, Chiappetta citó al ex doctor de Maradona: "Como dijo el doctor Alfredo Cahe, no era necesario ni urgente haberlo operado del hematoma subdural que tenía, porque no era grave". Sin embargo, el neurocirujano "con tal de salir en los medios como el médico que operó a Maradona de la misma enfermedad que tuvo Cristina Kirchner, primero lo quiso operar en la clínica Ipensa de La Plata y le dijeron que no. Después lo operó en la clínica Olivos, donde Víctor Stinfale quería poner otro médico y Diego dijo: 'O me opera Luque o no me opera nadie'. Mirá la confianza que le tenía y cómo le pagó", remató.

Por otro lado, el entrevistado contó que existe un chat de la psiquiatra de Diego donde enumera una serie de recomendaciones con lo que necesitaba Maradona, ante lo que nuestro entrevistado se preguntó: "¿Y por qué no se lo pusieron? Ahora las hijas reclaman que nadie hizo nada por su padre, ¿y ellas qué hicieron? Dalma en 8 meses lo vio una sola vez".

Por todo esto, el periodista sintetizó en que "esta muerte es responsabilidad de todos los que nombré: Luque, las hijas y la psiquiatra". Sin embargo, reconoció que "el principal que se entregó fue Diego Maradona".

En tanto que Chiappetta también resaltó que "según Cahe era una locura darle el alta tan temprana después de la operación que le hicieron y tiene razón. Internado lo hubiesen atendido mucho mejor y no con una empresa pedorra que tenía enfermeros de cuarta que no le tomaban la presión ni la frecuencia cardíaca y los medicamentos se los tenía que dar los asistentes, no ellos".

Sobre el famoso "entorno de Maradona", el periodista lo minimizó asegurando que "fue un adjetivo inventado por alguien, pero a Diego nadie le cayó la boca ni le guionó la vida ni hizo nada que Maradona no quisiera". "Él era dueño de su propio destino, por eso yo creo que se murió de tristeza y hasta enamorado de Claudia Villafañe, aunque por despecho estaba haciéndole juicio", reveló.

Finalmente, Chiappetta dijo que a su entender sí hubo abandono de persona y homicidio culposo, "dentro de ese abandono yo incluyo a las hijas, no solo al entorno. Las hijas reclaman ahora que por qué Diego no tenía un médico de cabecera, ¿y por qué no se lo pusieron?, ¿si vos ves que tu papá se está muriendo no intervenís?. El doctor Cahe hubiera ido encantado, porque lo consideraba un hijo, y Maradona le hacía caso".