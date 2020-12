Polémica: los motivos por los que la vacuna debe ser obligatoria

Contradiciendo a la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, el ministro de Salud, Ginés González García, dijo que la vacuna contra el coronavirus no iba a ser obligatoria. Sin embargo, en declaraciones a Infobae, aseguró anoche que -según cómo sea el comportamiento de la población, en base a vacunarse voluntariamente-, podría incorporarse al calendario obligatorio 2022.

Sobre esto y otros detalles de la vacunación en Argentina, en el programa Uno Nunca Sabe hablamos con Carlos Kambourian, médico y ex presidente del Hospital Garrahan. Para el especialista, la obligatoriedad o no "deberemos evaluarla de acuerdo a cómo responda la gente".

En base a esto, Kambourian dijo que "en una primera etapa yo creo que debe ser voluntaria, pero si la gente no va, habrá que incluirla en el calendario". Para el especialista, el objetivo es que la gente se vacune, "si es por iniciativa propia mejor, pero sino deberemos hacerla obligatoria, porque que te vacunes vos significa que yo no me enferme".

Para concluir este tema el médico fue claro: "Hay mucha gente que no está de acuerdo con las vacunas en general y sin embargo están en el calendario obligatorio de vacunación. Es así, porque tiene que ser así".

Carlos Kambourian: "No van a querer sacar a la calle una vacuna a la que la gente le tenga desconfianza y hoy la hay, no sé por qué. Tal vez porque la comunicación falló y eso generó desconcierto que tendrá que sellar sin dudas la institución madre de las autorizaciones, que es ANMAT".

Escenario con respecto a la autorización de las vacunas.

Sobre la vacuna rusa, Kambourian dijo que "aún no vimos documentación que valide la seguridad". Para él, "le falta tiempo, por eso me resulta complejo creer que para enero estará en Argentina con todos los pasos cumplidos. Pienso que otros desarrollos, como Pfizer, pueden estar quizás al mismo tiempo que la Sputnik V, pero con una documentación mucho más validada".

Para aquello, " el trabajo de ANMAT será muy importante, porque deberán elegir el desarrollo más efectivo y más seguro", dijo el ex director del Garrahan. "A mi me genera dudas que de acá a 30 días estemos aplicando una vacuna. Ojalá que sí suceda, pero creo que va a llevar más tiempo", completó.

Entre los complejos desafíos que tienen por delante las instituciones y los propios ciudadanos, el médico mencionó la dificultad de almacenamiento que tiene el desarrollo de Pfizer, que requiere ultrafreezer para su conservación (además de que se han comprado dosis que alcanzan para una pequeña porción de las personas con factores de riesgo) y el propio operativo de vacunación, que tiene múltiples facetas y varían según qué vacuna se use.

En tanto que para Kambourian tampoco la cantidad de personal que hay hoy alcanza para vacunar a todas las personas que lo necesitan. "Imagino que el proceso para formar vacunadores ya se está cumpliendo (tienen que hacer un curso corto). Además, cada vacuna tiene un formato de aplicación diferente", dijo el especialista. "Es todo un proceso de aprendizaje que no puede tener errores y que debe ser lo más rápido posible", finalizó.