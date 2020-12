Oscar Boeiro: "Pobre aquel que solo estudió medicina para ganar dinero"

El 3 de diciembre se celebra el Día del Médico, esto es en honor al doctor cubano Juan Finley Borrés, que confirmó la teoría sobre la propagación de la fiebre amarilla.

En una año atípico, producto de la pandemia por coronavirus, los y las profesionales de la salud han estado al frente de una batalla invisible, muchos de ellos a contrarreloj para salvar una vida más. Aplaudidos en los primeros meses de pandemia, escrachados por desconocimiento, vapuleados a la hora de pedir salarios dignos y más. Sin embargo, esta pandemia también trajo un cambio simbólico a la hora de ver a los médicos.

Oscar Boiero, médico y director del Hospital El Carmen dialogó en el programa "Sonría, lo estamos filmando" que se emite por MDZ Radio y contó la experiencia de estar a cargo de un centro asistencial en el medio de una pandemia.

"Es un año difícil para la profesión, para todo el equipo de la salud así que es una conmemoración especial con diferentes visiones, en el caso nuestro con mucha satisfacción y a la vez sabores amargos porque todavía no terminamos de sanar algunas heridas" expresó conmovido Boeiro, haciendo alusión a los compañeros del área que todavía están bajo tratamiento.

Frente a la situación de trabajar en una pandemia el director del Hospital manifestó: "No me imaginé trabajar en una situación así. Uno tiene sueños juveniles que seguramente son magníficos, pero la verdad es que nunca me imaginé trabajar en una pandemia dirigiendo un hospital. La verdad es que ha sido una oportunidad maravillosa para trabajar, para conocer profesionales, para convalidar vocaciones, es un desafío enorme".

Los nuevos aspirantes a la carrera de medicina

Para Oscar Boeiro después de esta situación de pandemia, habrá algunas apreciaciones especiales que tendrán los futuros aspirantes a la hora de elegir la carrera de medicina: "Los aspirantes a las profesiones de salud van a ir con mayor claridad respecto a lo que quieren y a lo que están expuestos, van a ir con la vocación confirmada", sostuvo.

Para finalizar detalló lo que él considera vocación: "Pobre aquel que solo estudió medicina para ganar dinero, queda doblemente expuesto: no lo va a ganar y encima quedará expuesto a un riesgo y si no está valorada la profesión puede entrar en riesgo".

Escuchá la entrevista completa acá