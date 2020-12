En su día, médicos hicieron un llamativo balance de este 2020

Este jueves 03 de diciembre celebramos el día del médico. Así lo estableció la Organización Panamericana de la Salud en homenaje a Carlos Juan Finlay Barrés, un médico y científico cubano que nació ese día y fue quien descubrió que la fiebre amarilla era transmitida por el mosquito Aedes aegypti.

En el año de la pandemia, en el que todos los días a las 21 horas salíamos a las ventanas a aplaudirlos, no podíamos dejar de celebrarlos. Por eso, en No Tan Millennials llamamos a 3 representantes de cada una de las áreas que más afectadas por el Covid se vieron. Este es su balance, críticas, valoraciones y su visión de cara al 2021:

Gonzalo Álvarez, médico a cargo área Covid del servicio coordinado de emergencia.

Ha sido un año largo, complicado y de mucho esfuerzo y vocación. Más allá de que hay muchos motivos para no estar contentos, es válido y nos hemos ganado festejar.

En mi área ha disminuido bastante la necesidad de traslado y de internación de pacientes. Vemos muy pocos casos de covid detectados por la consulta como causa respiratoria, sino que son más los que saltan como positivo por haber sido atendidos tras otra patología. Por ejemplo, una persona que viene con un problema cardíaco, por protocolo se le hace el examen y se detecta que es positivo de coronavirus.

Es cierto que hay un relax generalizado y la gente está cansada también de tanto tiempo de restricciones. Yo creo que el impacto de la segunda ola acá dependerá del resultado que de la administración de la vacuna. En conclusión, fue un año de mucho entrenamiento, en todos los niveles. Hoy el personal y el sistema en general está mucho más preparado para el manejo de estos pacientes.

Álverez: Los principales motivos de atención del sistema coordinado de emergencia es la patología traumática que deriva de los accidentes de tránsito. En cuarentena había desaparecido, pero ahora resurgió.

Federico Galiotti, médico intensivista

La palabra festejar es fuerte, pero sí estamos un poco más tranquilos. Pasamos meses de mucho trabajo y mucha presión. Estamos muy cansados.

La formación de intensivista son 6 años de facultad, 4 de residencia y 1 año de jefatura de residentes. Es decir que se necesitan 11 años de carrera. De hecho, no llegamos a cumplir el 60% de la capacidad de Mendoza los intensivistas formados completamente. Sí nos hemos fortalecido con otros servicios que han sido muy importantes para poder aguantar todo esto.

Hoy bajó el estrés, desde la terapia intensiva se ve que han disminuido los casos, pero aún continuamos con enfermos de covid, pacientes críticos y conectados al respirador. No hay que relajarse con los protocolos, de hecho la segunda ola puede ser peor que la primera

Cecilia Quiroga, jefa de Área Crítica del Hospital El Carmen

Un año terrible, si me lo hubieran dicho cuando levanté la copa por un gran 2020 la verdad es que no lo creía. Pero tengo que festejar que pasé una pandemia, no me enfermé y que mis amigos están en casa, y trabajando. La verdad es que siempre hay algo por qué celebrar. Estoy emocionada, se me han pasado por la cabeza muchas cosas hoy.

Me emocionan mis compañeros, médicos que se están formando y lo que han hecho y siguen haciendo es increíble. El Hospital Del Carmen aún tiene una alta ocupación, de hecho tenemos un área no covid al 100%. También siento emoción porque aún tengo compañeros que todavía están sufriendo el embate de esta enfermedad, que aún no logran salir de esta situación y los tengo en el alma. Mis hijos, todo me emociona.

A nosotros no nos asustan muchas cosas, pero este año sí nos asustó, porque nos podíamos enfermar nosotros también. Del covid no se salva nadie a no ser que empiecen a vacunarnos y que la vacuna sea altamente efectiva, que es lo que más deseo en la vida.

A nivel tanto nacional como provincial considero que hubo aciertos y también desaciertos, pero a nivel de la obra social y de donde yo estoy, nosotros nos sentimos muy protegidos. Siempre estuvieron atentos a satisfacer todo el kit de protección personal que solicitamos y, de hecho, tenemos un bajo nivel de infección en el equipo.

Yo me he sentido protegida, no quiero ser parte de una grieta. Creo que todos en mayor o menor medida han intentado lo mejor para la población. Queda una deuda pendiente, que es económica, creo que muchos de mis compañeros, sobre todo enfermería, es una parte muy golpeada, no tienen buenos salarios y en algunos casos están bastante precarizados. Pero eso es algo que nos tenemos que sentar a dialogar en un segundo tiempo, cuando construyamos una salud nacional y provincial mejor.