Incluso en la Iglesia las aguas están divididas: los argumentos

Un punto divide aguas entre distintos integrantes de la Iglesia Católica. Se trata del proyecto de despenalización del aborto, que genera discrepancias entre los fieles que aceptan la decisión de algunas mujeres de abortar y quienes buscan "salvar las dos vidas".

En diálogo con Mdz Radio el sacerdote y médico Leonardo di Carlo aseguró que la iniciativa es promovida por la industria farmacéutica y por grupos que buscan verse beneficiados económicamente con esto. "El aborto genera un alto rédito económico para quienes lo producen y promueven", aseveró.

Mientras, hay un grupo de hombres y mujeres que, siendo católicos, se hicieron a un costado de esta postura eclesial. Se trata de "Católicas por el derecho a decidir", una organización que sentó sus bases a principios de los 90´ y que apoyan la despenalización del aborto diciendo que en realidad no existen contradicciones entre lo que militan y la religión.

"Trabajamos para que haya una ley, no vemos el aborto como algo bueno, sino que queremos que las mujeres no estén abandonadas por el Estado a la hora de tomar una difícil decisión", dijo Marta Alanis, integrante de Católicas por el derecho a decidir a Mdz Radio. Y explicó que en realidad "la doctrina de la Iglesia permite la libertad de conciencia y es la mujer la que decide en base a su consciencia y no en base a la obediencia ciegas".

"Siempre hemos dicho que el aborto debe ser el último recurso, primero está la educación sexual , los anticonceptivos y recién cuando algo falló se llega al embarazo no deseado que puede terminar en un aborto, de acuerdo al contexto de esa mujer", insistió Alanis.

A pesar de que todo indica que la ley de IVE se aprobaría, la Iglesia no ve eso como un fracaso, sino que "queda mucho por seguir haciendo". "Hace muchos años que trabajamos con mamás en vulnerabilidad y se las asiste para llevar dignamente su maternidad", dijo.