¿Quién dijo: "No me pongo la vacuna ni loca, no sabemos si hay contraindicaciones"?

Las primeras dosis de la vacuna Sputnik V serán para el personal de salud que trabaja en guardias y en unidades de terapia intensiva. Sin embargo, en algunos casos, hay rechazo por parte de lo profesionales que mencionan que "hubo mucha desinformación y fallas en la comunicación" a la hora de hablar de la vacuna elaborada en el laboratorio Gamaleya.

En el programa radial "Sonría, lo estamos filmando" dialogó Isabel Del Pópolo, titular del Sindicato de Profesionales de la Salud, AMPROS, quién de manera contundente expresó: "No me pongo la vacuna ni loca, no sabemos si hay contraindicaciones".

"Tenemos que tener la seguridad de lo que se va a poner uno", exclamó la doctora Del Pópolo y agregó: "No sabemos que pasa con las enfermedades preexistentes, no tenemos ni idea si produce contraindicación. Las vacunas en general son buenas, hemos erradicados enfermedades del mundo, pero estas son vacunas que no han sido estudiadas con los años necesarios".

Para la titular del gremio, la vacuna de Pfizer es una de las pocas que cumple con el requisito de la fase 3. Esto significa que debe cumplir con ciertos estándares mediante pruebas en una cantidad significativas de personas para determinar su eficacia y seguridad, algo que no se ha demostrado en la Sputnik V.

