¿Mañana se impondrá el voto celeste o verde? ¿Qué dice el gobierno?

Mañana se espera una reñida votación en el Senado, donde los legisladores tratarán la ley de Interrupción Legal del Embarazo, la cual ya obtuvo media sanción en Diputados. Hablamos con el analista político y periodista, Daniel Bilotta, quien nos dijo qué información tiene el Gobierno sobre el resultado final.

Según comentó Bilotta, el Frente de Todos (FdT) maneja el dato de que se va a imponer la despenalización del aborto por 3 o 4 votos. "No tengo claro cómo será, si por abstenciones y ausencias o cómo, pero dan por descontado que habrá un mínimo de 3 de diferencia a favor", comentó.

Esto sería probable ya que "da la impresión de que la Iglesia y el Episcopado esta vez no han tenido la efectividad de 2018". Además, el especialista dijo que "no hay posición clara de Francisco sobre este tema de nuevo, ahora que está otra vez en debate. Daría la impresión de que el Papa, con el proyecto en manos del FdT, no ha sido lo duro que solía ser con este asunto".

Finalmente, Bilotta comentó que el Gobierno ha hecho un trabajo importante para que esta ley salga y, de hecho, existe un fuerte rumor en torno a un integrante de la Cámara Baja cuya identidad no quiso revelar, por el momento: "Está el caso de un diputado del FdT de la provincia de Buenos Aires, quien fue advertido de que si votaba en contra de la ley estaba comprometida la renovación de su banca. El diputado votó celeste. Si se confirma que no es más legislador, tal vez podamos dar el nombre", concluyó.