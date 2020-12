El doble discurso: "El agua de Mendoza no se negocia", pero se derrocha

Mendoza está en crisis hídrica desde hace 10 años, un discurso que se repite todos los meses sin importar quien gobierne, la realidad es que las inversiones no llegan a destino y las que llegan solo sirven para tapar baches, pero no para realizar el cambio de infraestructura que se necesita.

Las cañerías son realmente obsoletas en algunos puntos de la provincia con grandes pérdidas tanto en la distribución de agua potable, como en las colectoras cloacales. Según los datos suministrados por AYSAM se informa que el 42% de las cañerías son de PVC con 35 años de antigüedad, el 33% es de asbesto y cemento de 65 años de antigüedad, y el 16% es de hierro con 100 años de antigüedad.

En el programa radial "Sonría lo estamos filmando" bajo la consigna: ¿Qué nos pasó en el 2020? tres invitados con posturas diferentes sobre el uso del agua, su consumo y la diversificación de la matriz productiva, dialogaron y expusieron sus ideas sobre la minería en Mendoza.

Jorge Difonso (diputado), Raúl Rodríguez (Cámara Empresarios Mineros) y Julio Totero (Industriales Metalúrgicos de Mendoza) visitaron los estudios de MDZ Radio para responder: ¿en la provincia de Mendoza realmente se está defendiendo el agua?

Frente a esa consigna Julio Totero manifestó: "Hay que cambiar el foco de la discusión, lo que pasó a fines del año pasado nos obliga a cambiar el foco de la discusión. No es 'minería sí, minería no', hay que madurar como sociedad y ver qué es lo que hoy tenemos. Si hoy decimos que el Estado no puede controlar, el Estado somos nosotros mismos. Si hoy decimos que la minería ha generado accidentes en el mundo ¿yo quisiera saber dónde están los muertos? sabiendo que hay más muertos en otras actividades" describió y agregó: "A Mendoza le hace falta un plan de desarrollo, Mendoza no tiene plan de empleo metiendo todas las actividades en una bolsa sin que sea contraproducente".

Otro tópico que se desarrolló fue la autorización para que Malargüe pueda acceder a la minería en su departamento realizando una modificación a la ley 7722, frente a esta postura Jorge Difonso expresó: "En lo personal la materia ambiental no distingue los límites geográficos. Malargüe ya tiene muchos ingresos y poca generación de empleo por las regalías, habría que ver cómo está administrado ese gobierno".

Por último la discusión se centró en ¿cómo controlamos la minería sin presupuesto? A raíz de esta pregunta Raúl Rodríguez detalló: "Mendoza no tiene una autoridad minera importante porque no tiene minería, por lo menos a gran escala. Nosotros desde la cámara hemos pedido que se nos dote de más presupuesto a la autoridad minera. Pero nos pasa que cuando se discute en la Legislatura el presupuesto no se le da a la minería presupuesto y se torna un circulo vicioso, piden más controles pero no hay presupuesto" argumentó.

