Educación: este 2020 ¿fue un año perdido?

Luego de un año lleno de dificultades para muchos sectores, en MDZ Radio dialogamos con Evelyn García y Greta Martínez, dos docentes que junto al secretario general del SUTE, hicieron un balance de qué nos pasó este 2020

En primer lugar los tres invitados de MDZ Radio expresaron la gran dificultad que presentó la virtualidad. “Hubo una brecha muy grande con el tema de la tecnología”, explicó la docente de primaria, Evelyn García, quien además comentó que la educación también tuvo resultados diferentes. “En un colegio dimos más contenidos de lo que se pretendía, mientras que en la escuela pública eso no ocurrió”.

En otro orden de cosas, el secretario del gremio docente se refirió a la falta de la acción sindical durante la primera parte de la pandemia. “Existe el mito de que en el estado no hay despidos, y sí hay despidos indirectos” lanzó. “No se llamó a suplencias por seis meses, más la paritaria cerrada y sin aumentos”, reflexionó.

En ese sentido, Henríquez comentó que “la docencia hace milagros laicos”, porque fue el primer sector en volcarse enteramente al teletrabajo aunque dijo que no recibieron recursos por el Estado y poco a poco se fue naturalizando, borrando los tiempos de trabajo.

Esto lo confirmó Greta, que con emoción recordó aquellos primeras semanas. “Trabajé con cuatro plataformas diferentes, una de ellas funcionaba muy mal, estuve descompuesta de los nervios. A todo el trabajo, se le sumaba que no teníamos horarios ni días”.

Por otro lado, en la mesa de debate no se evitó el tema del congreso pedagógico, del que el SUTE no participa por considerar que en “el ritual de la consulta democrática no importa lo que digas porque la conclusión ya está dada”.





“Cada vez que hay un congreso nos hacen participar a los docentes pero esta todo dicho, por más de que nosotras digamos que hace falta, por mas que participemos no hay resultados”, lanzó Greta Martínez.

A pesar de las dificultades destacan aspectos positivos de la virtualidad como las herramientas digitales, que se pueden aprovechar el próximo año,



Consultado por otras modalidades como Centros de Capacitación para el Trabajo, escuelas artísticas o CEBJA, el gremialista contó que tuvieron sus dificultades. “La DGE se centra mucho en la lógica primaria y secundaria y suele desatender a los demás”, finalizó.