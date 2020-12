Por qué es tan importante el acompañamiento de los pacientes oncológicos

La pandemia de coronavirus provocó que muchas personas atendieran a determinados síntomas y permanecieran alerta todo el tiempo. Sin embargo, muchas personas dejaron de lado sus chequeos y tratamientos habituales.

Hernán Zanini, médico oncólogo, Gonzalo Nalda, oncólogo pediátrico, y Noelia Centeno, psicóloga, analizaron en MDZ Radio lo que dejó este último años en materia de salud.

Para Nalda, el arribo de la pandemia fue un momento de incertidumbre. "En principio calculamos que el impacto no iba a ser tan prolongado, pero después vimos el retraso en el diagnóstico y dificultades en cirugías y tratamientos radiales".

En este sentido, lo más complejo fue adaptarse a algunas normas como la imposibilidad de que los pacientes estuvieran acompañados, "Generó dificultades porque ahora solo había una sola persona acompañando y se generaron situaciones de zozobra", contó.

Lo mismo consideró Hernán. "El paciente oncológico es un paciente que necesita un cuidador y la pandemia nos sacó esto, nos sacó a las familias". De este modo, al dar la explicación por separados, se produjo "una distorsión de información que provoca miedo".

A este inconveniente se le sumó la incertidumbre y el miedo de "no saber quiénes eran pacientes de riesgo y quienes no, no había pautas claras e incluso llegó un momento donde el sistema de salud no podía responder las demandas de ningún tipo de tratamiento", consideró la psicóloga.

A pesar de todo, los profesionales destacaron el rol de acompañamiento médico, más aún durante este periodo. "Rescato que algo importante es acompañar al otro en sus angustias, no sólo el propósito de curar si no de acompañar, esa seguridad del otro de estar junto a uno es importante", reflexionó Nalda.

Por último, Noelia Centeno dejó un positivo mensaje para enfrentar la realidad cualquiera sea el escenario: "Vos que tenías todo pensado, ¿qué te ibas a imaginar que venía una pandemia? Las cosas pasan, el que sale airoso es el que mejor sabe jugar el juego de la vida".