Alejandro Vigil asegura que hubo empresas a las que les fue bien

Desde hoy y hasta el próximo miércoles vamos a analizar este año particular con distintos referentes provinciales de diversos ámbitos. En el programa Uno Nunca Sabe invitamos a participar del segmento "2020, ¿qué nos pasó" al ingeniero y empresario Alejandro Vigil.

El reconocido Vigil este año no sólo que logró mantener sus negocios sino que incluso se animó a apostar a nuevas propuestas, como una charcutería. Aún así, en el camino quedaron otros proyectos porque el objetivo 2020 fue sólo "sobrevivir" y lo logró con éxito, dadas las condiciones generales.

El ingeniero dijo que este año empresarialmente "fue un mazazo en seco". De todos modos, destacó que "la realidad también nos enseña a los empresarios a tener una visión a largo plazo. La globalización no la entendíamos, ahora sí y fuerte. Vimos cómo se paró el mundo".

Volviendo al inicio de esta pandemia, Vigil recordó que "en enero me preocupé porque era obvio que no sería algo a tan corto plazo pero tampoco imaginé que iba a ser a tan a largo plazo". De todos modos continuó resaltando algunos aspectos positivos, como la implementación de reuniones virtuales para diferentes actividades, "creo que dentro de las cosas positivas que pasaron fue esto de entender la tecnología y llegar mucho más rápido a mucha más gente. A futuro hará que las empresas sean mucho más rentables".

De hecho comentó que "nunca realicé la cantidad de eventos de vino que hice este año". Aunque, "es malo para el turismo empresarial, pero será suplantado por el turismo recreativo, porque la gente va a empezar a viajar mucho menos, más definido y con objetivos más claros", vaticinó.

¿Qué estuvo bien?

"Algunas actividades siguieron funcionando en ciertos casos muy bien, como por ejemplo la vitivinicultura, aunque esas no llegaron a sostener lo que no andaba", comentó Vigil. En referencia a las bodegas dijo que "se reconvirtieron los canales de venta y de logística y ha sido un año récord en cuanto a venta de vinos, un crecimiento sostenido que no habíamos tenido en los últimos 20 años. En los 2 mercados, interno y externo".

En referencia al vino le preguntamos si las múltiples promociones que aparecieron fueron un esfuerzo o antes en verdad estaban muy caros y nos dijo: "Pensemos que mandar un camión de vino de Mendoza a Buenos Aires sale más que enviar un contenedor desde el puerto de Bs As a Europa". "Hoy leía que 'se le paga 4 veces menos a los productores de lo que le llega al público' y sí, si lo más caro es almacenamiento, distribución y logística. Cuando nos volvimos eficiente conseguimos mejores precios. Lo que pasa es que esta vorágine no teníamos tiempo, por eso creo que ha sido muy positivo hemos tenido en cuenta cuestiones que no teníamos ni vistas", concluyó Vigil.