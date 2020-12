VIH: ¿estos son los motivos por los que aún no se logra la vacuna?

Ayer fue el día mundial de lucha contra el SIDA, por eso en El Permitido hablamos con el jefe del programa SIDA Mendoza, Víctor Bittar. Comentó que el número de personas con VIH va en aumento y arrojó otras cifras alarmantes. Además, comentó por qué aún no se ha logrado la vacuna que permita la inmunidad frente a este virus.

Según Bittar, han observado que “todas las enfermedades de transmisión sexual están en franco aumento”. Explicó que este fenómeno es creciente desde hace algunos años y se sostiene en todo el mundo, algo que “no es auspicioso”.

Por otro lado, dijo que el 98% de los infectados en Mendoza han adquirido VIH por práctica sexual no protegida. Esto se produce a pesar de que “hay mayor conocimiento sobre el uso del preservativo”, ya que si bien hay consciencia de esto, “no todos lo usan o lo hacen sólo a veces”.

Otro dato alarmante es que comúnmente las infecciones de transmisión sexual tienen el rasgo común de “venir de a pares”. Es decir que, “generalmente además del VIH se adquiere sífilis, hepatitis o gonorrea, por ejemplo”, explicó el médico.

En este sentido Bittar recalcó que “lo importante es asesorarse sobre las medidas de prevención” y hacerse el análisis de VIH. El mismo lleva sólo 20 minutos y, en caso de ser positivo, la persona tendrá la contención adecuada para iniciar un tratamiento

Haciendo un paralelismo con la vacuna del Covid, que en menos de un año se desarrolló y en semanas comenzarían a aplicarlas, le preguntamos al especialista por qué no ha sucedido lo mismo con este virus que acecha al mundo desde hace casi 30 años. Bittar explicó que el VIH "tiene una gran capacidad de mutación, a diferencia de otros".

En ese mismo sentido, dijo que "el covid podría tener algún grado de mutación, pero es mínimo comparado con el virus de la inmunodeficiencia humana. Este último tiene una serie de enzimas que regulan su ciclo de multiplicación y que cometen errores cada tantos ciclos, esos errores se traducen en estructuras del virus diferente dentro de un mismo individuo".

Por aquello, "las vacunas que se están probando pierden rápidamente efectividad y vigencia, porque es tan cambiante que hace que el sistema inmune no lo pueda reconocer. Así las vacunas pueden proteger contra una cepa pero no contra las otras". Bittar explicó que justamente esto hace que la efectividad máxima que se ha alcanzado con las vacunas probadas, hasta ahora, no llegue al 30%, siendo que se necesita una efectividad mínima del 70%.

Es decir que "7 de cada 10 que se pudieran vacunar no tendrían protección", dijo el médico. "Eso hace que las vacunas que se están probando pierdan rápidamente efectividad y vigencia", concluyó.