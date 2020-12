¿Vendrá otro bono de 10 mil pesos?

Ayer el presidente, Alberto Fernández, se reunió con la cúpula de la CGT, quien hizo un balance 2020 y reclamos de cara al año próximo. Desde la central sindical le detallaron al jefe de Estado la situación de cada actividad económica y solicitaron que no se interrumpan los programas de ayuda como el ATP y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Sobre este encuentro, hablamos con el columnista económico Carlos Burgueño.

En primer lugar, el economista aclaró que "ni el gobierno ni la oposición podrá decir que la CGT fue el problema este 2020. En parte por el diálogo que tienen con el Gobierno y también porque hubo comprensión de que no era el año para hacer reclamos". La central sindical, según Burgueño, "acompañó".

Ya centrados en el encuentro de ayer, nuestro columnista nos contó que hablaron sobre diciembre, un mes que para todos los gobiernos democráticos siempre es difícil, por las presiones sociales. "El Gobierno quiere terminar este año con paz, para eso la CGT es fundamental", detalló.

Sobre el pedido de que el bono de 10 mil pesos continúe, Burgueño dijo que no sucederá: "El IFE termina, así como las ayudas sociales con las que convivimos este año, lo pida quien lo pida. Porque además esto se va a firmar en poco tiempo con el FMI". Sin embargo, aclaró que "eso no quiere decir que no haya más ayudas sociales".

"Ahora el IFE termina, y está bien que así sea, tiene que mutar en algo más 'profesional'", dijo Burgueño, quien opinó que "el gran programa del Gobierno, que sostuvo la situación económica fue el ATP. El IFE contuvo también pero tuvo muchos errores de aplicación, fruto de la velocidad quizás, ya que desde que se pensó hasta que se liquidó la primera cuota pasaron sólo 30 días".

Por aquello, para el economista, el bono de 10 mil pesos "a la larga no fue un plan muy eficiente". Por lo tanto "va a mutar en otro tipo de programa de asistencia social. Se supone que se va a ir ajustando el lanzamiento en el primer trimestre del año".

Finalmente, Burgueño dijo que lo que se evalúa es un consenso entre las dos partes del gobierno, una que busca "aplicar algún tipo de seguro de desempleo, que esté atado a la búsqueda de trabajo" y otra que "quiere que siga siendo un plan de asistencia social directa porque los niveles de pobrezas siguen siendo altos".