Detalles de la histórica campaña de vacunación que iniciará Gran Bretaña

Tras el aval de la Agencia Reguladora de Productos Sanitarios y Médicos, el Reino Unido será el primer país del mundo en iniciar la vacunación de la población contra el coronavirus la próxima semana, según informaciones difundidas por el ministerio de Sanidad. Para conocer más detalles nos atendió desde Londres, la periodista Fátima Nollen.

"Es un día histórico, porque nos da una esperanza para el futuro", comenzó asegurando con emoción Nollen, quien avizoró que "podría ser el comienzo de una normalidad distintas o el camino para volver a lo que conocíamos, pero con otras precauciones y cuidados".

Puntualmente, la noticia de este miércoles es que la directora del organismo de control de medicina, tras una estricta consideración junto a otros científicos, decidieron recomendar la aprobación de la vacuna del laboratorio Pfizer, con algunas sugerencias. "Tiene un 95% de eficacia y se consideró que es muy segura, eficaz y de una altísima calidad. La única condición es que no debe ser aplicada en que no debe ser aplicada en menores de 16 años", detalló la periodista.

Nollen aseguró que "no se acortó ningún camino para la aprobación de la vacuna".

Esta vacuna tiene un requerimiento de logística complicado, ya que debe mantenerse a 70 grados bajo cero. Por esto Pfizer ha construido unas cajas especiales para que viaje. "En ellas serán llevadas a centros de distribución, una vez allí se pueden empezar a entregar en los sitios donde se va a vacunar la gente y en esos lugares puede mantenerse de forma estable durante 5 días entre 2 y 8 grados", comentó la entrevistada.

Justamente por esto y como en realidad la vacuna se fabrica en Bélgica, Nollen dijo que será "un gran ejercicio para que la vacuna llegue segura la semana que viene".

Más detalles sobre la vacunación

En Gran Bretaña, en general, recomiendan que las personas se vacunen pero es una decisión personal. Lo mismo sucederá con la inmunización para el covid-19.

El procedimiento: "Tu médico de cabecera te va a llamar para invitarte a que te pongas la vacuna, según prioridades", contó Nollen. Los primeros en recibir estas dosis serán residentes de geriátricos y los trabajadores de allí, junto con las personas con comorbilidades que estén en riesgo. Mientras tanto, "hay una campaña muy fuerte desde el gobierno y distintas entidades para que la gente acepte ponerse la vacuna".

Para finalizar y a título personal, la entrevistada dijo que, en caso de que se pudiese, "yo voy corriendo y me pongo primera en la fila para que me vacunen, no le tengo ningún temor, por toda la seriedad que estoy viendo en torno a esta vacuna".