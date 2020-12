La jueza ricotera y trilingüe que defiende la oralidad y los procesos de conciliación

Jorgelina Iermoli Blanco es jueza civil del segundo tribunal de Gestión Asociada, pasó por MDZ Radio y decidió sentarse en el banquillo de los entrevistados donde jura decir la verdad frente a su trabajo en la Justicia. Con 38 años y con solo dos como jueza, más allá de su experiencia, se considera fanática de los Redondos y destaca humildemente su capacidad para los idiomas, habla italiano e inglés.

La función de Iermoli Blanco como jueza civil es entender determinados tipos de causas, amparos que se consideran procesos urgentes. "Los jueces civiles somos jueces de tránsito debido al volumen, así nos llamaba una gran magistrada" y agrega: "Tenemos un gran volumen de daños y perjuicios y principalmente daños y perjuicios ocasionados en accidentes de tránsito".

En el segundo tribunal hay actualmente siete jueces, se ubican en el sexto piso del Palacio de Justicia, en el ala norte y la estructura total ronda las cincuenta y siete personas.

Desde el 2018 está en su cargo como jueza, y en el proceso es recordada por dos casos fuertes y polémicos que lo tocó presidir. El año pasado sacó una condena contra ATE, donde dejó expreso que Roberto Macho, titular del gremio y su esposa secretaria adjunta, debían pagarle a una afiliada 275 mil pesos más intereses por daños y perjuicios.

Lo novedoso de este fallo fue que ella optó por mencionarle a la damnificada que podía utilizar ese dinero en un viaje para ella y un acompañante: "En concreto, observo que con el mismo podría cubrirse un viaje para ella y un acompañante, a un destino turístico de playa en el exterior; y comprensivo del valor de pasajes aéreos desde Mendoza y estadía en un hotel de excelente calificación por parte de otros turistas; y que incluso contaría con un remanente para cubrir comidas y otros gastos (por ejemplo: Buzios, Brasil; o San Andrés, Colombia)".

El otro caso fue el el 2018, donde el Estado tuvo que pagarle 500 mil pesos a una chica trans que fue violada por dos policías.

"Cada vez que me siento delante de un expediente a leerlo lo tomo como el más relevante en ese momento para estudiarlo en profundidad, y porque siempre pienso que una persona que acude a la Justicia lo hace como última instancia, porque no lo pudo resolver de otra manera y merece esa dedicación en el juez. Independientemente del monto reclamado, para esa persona el conflicto es importante", describe minuciosamente la funcionaria.

“Pero quizá desde el punto de vista de la materia o la temática debatida en el expediente tuve un caso que no he tenido otro así. Lo resolví si no me equivoco en mayo del 2018. Fue un daños y perjuicios de una chica trans contra el Gobierno de la provincia de Mendoza, porque sufrió por parte de esos efectivos en funciones un abuso sexual con acceso carnal, una violación. Ella reclamó 500 mil y le di 500 mil pesos. Es un caso que entiendo me marcó mucho, no es el punto de vista de la complejidad de la resolución. Cuando en sede penal se condena en sede civil no se puede discutir ni la existencia del hecho ni la culpa. Esas dos cosas no se pueden discutir", afirma argumentando su decisión frente a este caso que ocurrió en el 2011 pero que encontró sentencia en el 2018.

Buenas y malas del Poder Judicial

"Una muy buena que tenemos en el sistema judicial hoy es la gran calidad de nuestros recursos humanos. O sea, nuestra gente es realmente muy buena. Voy a hablar de mi tribunal de gestión, porque es la realidad con la que me desempeño todos los días. Es gente muy comprometida y altamente capacitada. La gran mayoría son profesionales de derecho o están estudiando. Los que no lo son también son muy comprometidos, de hecho en este momento tenemos a muy poca gente trabajando en forma remota. Son 3 personas trabajando en forma remota. Es verdad que durante la pandemia no tuvimos la misma cantidad de personal presencial pero todos trataron hacer el aporte al máximo de su capacidad, inclusive trabajando remoto"

“Ahí puedo vincularlo con una mala, eso a pesar de la falta de recursos que tenemos. Esta falta de recursos la puedo subdividir en dos malas, porque la falta de recurso no tiene solo tiene impacto en la falta de insumos que tenemos y son evidentes, sino también desde el punto de vista presupuestario. Hoy tenemos a mucha gente trabajando con cargos ad hoc, que son cargos auxiliares pero cumplen mayor responsabilidad como el secretario pero no hay presupuesto para que ellos se puedan efectivizar en ese cargo"

"La oralidad es una muy buena. A partir de la oralidad hemos tenido que replantearnos nuestra forma de trabajar, la forma de abordar el expediente, el contacto del juez con el expediente a partir de la oralidad es del minuto uno. Para que la gente lo sepa, nosotros tenemos dos grandes momentos donde intervenimos antes de la sentencia como jueces: la audiencia inicial, que es el momento en que nosotros nos pronunciamos sobre la prueba para resolver el conflicto y para poder determinar qué prueba vamos a necesitar tenemos que leer a demanda y conciencia antes de la audiencia. O sea que llegamos con un conocimiento de la causa bastante acabado".

Por último, la jueza remarca que una muy buena es todo lo que tiene que ver con el camino hacia el expediente digital. "La idea es que lleguemos a tener un expediente 100% digital. Actualmente estamos como en un punto intermedio, tenemos como un sistema informático donde se cargan todas nuestras resoluciones. Para que la gente sepa, lo que nosotros resolvemos se puede consultar en unas listas electrónicas que están en la página del Poder Judicial pero el expediente judicial como tal todavía no existe. Sí tenemos una mesa de entradas en funcionamiento, pero la idea es avanzar hacia un problema nuevo, una evolución del programa que nosotros usamos para que estos escritos que se presentan digitalmente se presenten en otros escritos".

Escuchá la entrevista completa acá.