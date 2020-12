Médicos intensivistas: "Hay que ser realistas, la segunda ola va a venir"

Los profesionales de la salud se preparan para recibir la "segunda ola" de infectados por coronavirus en la provincia. Frente a esta situación y para que no se repita lo que sucedió en los meses que conocimos como pico de la pandemia, médicos que se desarrollan en el sector de la terapia intensiva, dieron a conocer un documento público con algunos pedidos específicos.

En Mendoza hay aproximadamente 200 médicos intensivistas, "estamos cortos de personal" mencionan los que comprenden de la materia. Formarse en esta especialidad lleva entre 10 y 11 años cumpliendo con todo lo que demanda la carrera en tiempo y forma.

En el programa radial "Sonría, lo estamos filmando" dialogó Federico Galiotti, especialista en terapia intensiva del Hospital Lagomaggiore que detalló lo que conlleva ser un intensivista: "Es mucho el tiempo el que se demora, lo otro, es que es una especialidad de carrera muy importante, pero a parte de procedimientos muy importantes. Sumado a la alta carga de estrés, estamos bajo presión, para eso nos entrenamos. Trabajamos de guardia, estamos muy mal remunerados, esto hace un combo que no sea bueno y no sea elegida por otros médicos".

Frente al documento elaborado con pedidos específicos, se destaca y se solicita

Mejorar las condiciones laborales para dar estabilidad y seguridades propias de un trabajo “en blanco” con sus consiguientes derechos, como tiene cualquier trabajador.

Regulación sobre el horario trabajado para garantizar horas protegidas para un descanso adecuado.

Mejoras salariales.

Los puestos de trabajo en UTI deben ser cubiertos por especialistas idóneos.

Deben promoverse buenas condiciones para alentar la elección de esta especialidad crítica y esencial en nuevos profesionales.

En relación a los solicitado Galiotti manifestó que por ahora no tienen respuestas concretas desde el Ejecutivo y agregó: "Nuestra intención es el diálogo. Nuestra tarea se hace con dedicación, lo que pedimos es para dignificar nuestra profesión. Queremos mejorar nuestras condiciones de recursos laborales, como las cargas. La mayoría de nosotros facturamos, no estamos contratados, no tenemos regulación, ni obra social".

Más allá de lo solicitado, los profesionales destacan que les han pedido "vacaciones anticipadas", frente a esto el médico contó: "La idea es que nos tomemos las vacaciones en el trascurso de diciembre, enero, febrero y parte de marzo. Sobre todo sabiendo y siendo realistas que la segunda va a venir, no sabemos la magnitud pero va a venir. Entonces nos tenemos que anticipar"

