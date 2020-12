Si tenés un siniestro vial y el carnet de conducir está vencido ¿te cubre el seguro?

Las oficinas para realizar cualquier tipo de trámite están con demoras, debido a la pandemia que se está atravesando, sin embargo, la situación para algunas diligencias es urgente como la renovación del carnet de conducir. Por tal motivo desde el Ejecutivo se firmó el decreto 1650 donde se prorroga ampliamente la validez de las licencias y los conductores no podrán ser multados. La fecha de caducidad es el 30 de junio del 2021.

Frente a esta situación en particular surgió la duda "¿qué pasa si hay un siniestro vial y tengo el carnet vencido?", para responder la incógnita en el programa radial "Sonría, lo estamos filmando" dialogó Edgardo Juschniuk de la Asociación de productores y asesores de seguros de Cuyo (APAS).

"Esto se trata de una situación inédita y obviamente de fuerza mayor, hay una ley de atrás, si vamos a la parte técnica no estarían cubiertos los siniestros, pero debido a esta situación anormal que estamos viviendo, las aseguradoras van a cubrir los siniestros. Es más si llegara a judicializarse un siniestro en el cual ha sido rechazado por este tema, se considera una situación de fuerza mayor y la aseguradora tendrá que pagarlo" explicó Juschniuk de APAS.

Desde la Asociación compararon diferentes situaciones que el conductor debe tener presente a la hora de circular: "Cuidado con lo siguiente, una cosa es circular con el carnet vencido porque no lo pudiste renovar, y otra cosa es no haber tenido nunca carnet o conducir un vehículo para el que nunca estuviste autorizado. En estos casos no van a estar cubiertos".

Cómo actuar si el seguro se niega a cubrir

Desde Asociación de productores y asesores de seguros de Cuyo expresaron que si una compañía se niega a responder existe la vía judicial y siempre se impone la situación de la fuerza mayor y agregaron: "Más allá de esta medida la gente debe ser previsora y tener la responsabilidad de renovar su carnet. Estamos esperando que se expida la Superintendencia del Seguro para llevarle más tranquilidad a la gente" argumentaron.

Escuchá la entrevista completa acá