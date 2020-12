José Luis Ramón ahora dice que tiene mucha afinidad con la UCR y el PRO

Luego de la ruptura con algunos de los dirigentes más importantes de su partido, el diputado nacional José Luis Ramón presentó a las autoridades de Protectora Fuerza Política, plataforma de lanzamiento para lo que sería su candidatura a senador nacional de cara a las legislativas 2021. En una entrevista con Marcelo Arce, conductor de MDZ Radio, dijo que no descarta alianzas.

"Tengo todo el interés de poder continuar la carrera política en el Senado de la Nación, porque creo que es un modo de llevar adelante las propuestas del partido", dijo Ramón quién además aseguró que, si bien la candidata aún no está elegida, "queremos que una mujer de la fuerza llegue a la Cámara de Diputados".

Desde que asumió su banca los cuestionamientos hacia Ramón han sido feroces, sobre todo por votar varios proyectos en línea con el oficialismo. No se quedó atrás ni su propio socio y amigo, Mario Vadillo, quien rompió su alianza política y se alejó del partido Protectora.

Sobre aquello, el legislador dijo que "hubo una campaña" en su contra, "sobre todo del radicalismo y del PRO, que es con la fuerza que hemos tenido mayores diferencias, porque fue la que bancó al ex presidente Macri y a cada una de las políticas que favorecieron al grupo de empresas que proveían los servicios públicos, con las cuales nosotros hemos peleado por tanto tiempo".

Arce le cuestionó en el aire que si bien llegó a la Cámara Baja con el mensaje de: "Yo no soy ni radical ni peronista", "en el Congreso funcionaste como aliado al Frente de Todos (FdT)", a lo que Ramón retrucó: "Eso lo decís vos" y aseguró que sigue firme en su postura de no ser afín a la UCR ni al PJ.

Sobre aquello, el legislador aclaró que "nosotros, fruto de un acuerdo, hemos apoyado las leyes que tenían como objetivo recomponer el desastre que dejó Macri". "Nuestra participación en la emergencia económica era que la íbamos a apoyar siempre y cuando eliminaran los superpoderes. Los eliminaron y aceptaron las modificaciones que propusimos, por eso dimos el sí, como otras en las que estamos de acuerdo", ejemplificó y aseguró que "estamos a contramano de cómo ejercen la oposición el radicalismo y el PRO".

El conductor de Uno Nunca Sabe le preguntó a Ramón: "¿Vadillo y tu gente también fueron parte de una campaña?, y el diputado dijo: "Yo lo lamento por mi viejo socio y amigo. Los temas de la política se discuten puertas adentro y hubo algunos asuntos que ellos no se animaron a charlar". De todos modos, aseguró que "el grueso de nuestros afiliados, que son 11 mil, está intacto, no se ha visto resentido. Este grupo no es una fractura del partido, sino que resolvieron irse porque pensaron que en el caso de Vicentin nosotros apoyábamos la intervención y eso ni siquiera fue un proyecto".

Finalmente, Arce cuestionó: ¿Descartás ir en listas con el FdT el año que viene?. "Eso aún no está escrito. Hasta el momento no hemos tenido ninguna propuesta ni acuerdo con otra fuerza política para hacer un frente en mira a las próximas elecciones", respondió. "Yo quiero seguir siendo diputado. No lo sé si haré un acuerdo. A mi me agrada muchísimo un sector del radicalismo y tengo una afinidad enorme con muchos dirigentes del PRO y mucho más acercamiento para la posibilidad de hacer un frente con muchas personas que forman parte de JxC", completó.

Así, Ramón concluyó en que "generalmente en las elecciones se hacen alianzas con otros partidos para poder llegar a conformar un plan de gobierno. Las alianzas siempre están abiertas, pero nuestra intención es darle a los mendocinos una propuesta mejorada de la de 2017".

En este enlace podés escuchar la entrevista completa de Uno Nunca Sabe a José Luis Ramón.