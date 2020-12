Asics se va de Argentina y Nike tampoco tiene buenas noticias

La marca de origen japonés Asics anunció que deja en manos del grupo Dass, una empresa de capitales argentinos y brasileros, las oficinas comerciales que abrió hace tres años en nuestro país. Por su parte, también Nike se quiere ir pero no encuentra un comprador, luego de que rescindieran el contrato firmado en enero con el grupo Axo.

A principios de año Nike había anunciado que se iba de Argentina y que dejaba la marca en manos de un distribuidor. Pero llegó la pandemia y con ella la crisis económica se profundizó, por lo cual ese negocio quedó disuelto. Un comunicado de la empresa de la pipa aseguró que “Nike y Grupo Axo han acordado mutuamente rescindir el acuerdo de compra y venta para la transición del negocio de Nike en Argentina, Chile y Uruguay”.

Sobre este panorama hablamos con el economista Carlos Burgueño, quien analizó un detalle clave: "Lo que me preocupa es que las empresas que se quieren ir, como Nike, no encuentran comprador. Eso significa que no hay nadie que considere que en nuestro país vender zapatillas, en este caso, puede ser negocio en el mediano o largo plazo".

¿Por qué no es negocio?, preguntó el especialista en el aire de MDZ Radio y el mismo respondió: "Porque los posibles compradores no saben si el gobierno les va a permitir importar zapatillas Asics, Nike, Adidas o la que sea. Temen que les digan que las fabriquen acá, lo cual nadie sabe si es negocio, entonces prefieren no meterse".

Lo que podría ocurrir es que un argentino se quede con la licencia, como pasó con Walmart y el grupo De Narváez, pero de momento no ha pasado con la marca de la pipa.

Haciendo un poco de historia, Burgueño recordó que a principios de los 90´ Manuel Antelo compró la Renault, empresa que decidió dejar el país. "Pagó 4 millones por la fábrica y un millón por la marca y así Renault se fue del país". Lo que pasó en aquel momento fue que el empresario "vio que Argentina tenía una oportunidad, entonces se puso a fabricar autos como el Renault 9 y el Renault 19. Fue una gran apuesta".

La historia finalizó con la venta de Antelo de la marca Renault "por 100 millones, porque después Renault volvió". De cualquier modo, "aquella era la industria automotriz Argentina, que casi no tenía componentes importados. Hoy ese esquema es imposible", concluyó Burgueño.