"En Argentina vamos a ver una disolución total del modelo low cost"

El Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) y el Ministerio de Transporte confirmaron el cierre del aeropuerto El Palomar para operaciones comerciales. Se consideró que no valía la pena sostenerla como terminal aérea por los pocos vuelos que soportaba y volverá a ser una base de la Fuerza Aérea.

Argentina no fue sólo el país con la cuarentena más larga del mundo, sino también uno de los últimos países en reactivar su espacio aéreo. El aeropuerto de Palomar supuso el acceso a un pasaje económico para muchas personas ya que albergaba las aerolíneas low cost. Aunque el anuncio se completaba diciendo que se trasladarán esas operaciones a Ezeiza desde el sector aclaran que los costos operativos son muy distintos.

En After Office hablamos con Ezequiel Sicardi, piloto de avión y consultor aeronáutico para conocer en profundidad cómo se gestiona ese aeropuerto y qué intereses pueden estar atrás de su cierre.

En un principio Sicardi cree que el cierre de El Palomar significará el comienzo de una "disolución total del modelo low cost". Estos pasajes económicos no se sostienen sólo con el precio del ticket sino también con una infraestructura que la rodea. Para ir al aeropuerto internacional de Ezeiza actualmente cuesta 1500 pesos, en cambio para llegar al Palomar se podía ir ir en tren a una cuadra de la terminal aérea. "De esta manera el operador aéreo optando por un aeropuerto alternativo tiene muchos ahorros en tierra que lo transforman en un pasaje barato". A esto se hace referencia cuando se habla de que el traslado a Ezeiza aumenta los costos para las aerolíneas. Tal como explicó el especialista "desde la puesta en marcha de tu avión hasta que estaba listo para despegar en Palomar eran tres minutos antes de despegar, cuando en el aeropuerto internacional podés llegar a esperar 20 con el motor encendido".

Las razones oficiales para cerrar el aeropuerto low cost no son claras. En opinión de Sicardi es una muestra de la "ineficiencia del Estado". Se trata de la aerolínea de bandera eliminando a su competencia en lugar de ofrecer iguales condiciones. Tal es el caso de "Iberia que para ofrecer en España vuelos low cost negoció con sus proveedores hasta que redujo sus costos de manera que también ofreciera un pasaje mucho más económico".

En el mismo sentido se ha señalado que uno de los costos que las empresas aéreas de bajo costo han reducido son los salarios de sus empleados. Señalan que allí es dónde "ahorran". Sin embargo Sicardi como consultor aeronáutico lo piensa de otra manera.

"Puede que no le pagues lo que la aerolínea estatal monopólica a cada empleado, pero se está dando trabajo a muchísima gente directa o indirectamente. Lo que se hace es incluir gente -continuó el piloto- que de otra manera no hubiera podido volar".

Los trabajadores de las aerolíneas low cost no están afiliados al gremio. Esto siempre supuso una disputa por lo que "desde el sindicato nunca quisieron que prosperara ese modelo". Además, en esas aerolíneas "las azafatas en las escalas o entre vuelo y vuelo son ellas mismas las que hacen el aseo básico de la aeronave. Mientras que en las aerolíneas regulares hay un grupo de personas que se encargan de la limpieza. Por eso para que funcione el modelo low cost como está implementado en el mundo y conviva con el sindicalismo tendría que haber un cambio de paradigma muy profundo".

En relación a la aerolínea de bandera, el piloto señala que lo más probable es que "la terminen achicando". Hay ruta aéreas que no hacen las empresas por considerarlas menos rentables ya que no son destinos tan turísticos. Sin embargo la empresa de bandera los cubría permitiendo descentralizar los vuelos de la capital federal. Este es uno de los argumentos principales en su defensa. Ezequiel Sicardi, como piloto y consultor, consideró que esto estaría muy bien si además se contara con competencia que impulsara la mejora en servicios y precios. Pero además consideró que Aerolíneas Argentinas se irá reduciendo y que el "hub (centro de conexión) de Córdoba se perderá, sumando costos de hospedaje cuando no se trabaja con pilotos cordobeses que se irán de allí".

