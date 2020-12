¡Atención consumidores!: así mostrarán ahora los productos en el supermercado

Si bien la Ley de Góndolas se sancionó en febrero y se promulgó en marzo, hoy el Gobierno la reglamentó. Busca, principalmente, que las exhibiciones de productos en los supermercados no sean sólo de grandes marcas, sino que el 50% de la góndola esté destinada a PYMES. Además, ante la mayor oferta de productos, aspira a controlar los precios.

Sin embargo, Rubén David, gerente general del Mayorista Oscar David, no cree que aquellos objetivos se cumplan, sino todo lo contrario. "Como pasa en Argentina, entre lo que se dictamina y la realidad hay un trecho bastante grande", comentó en el aire de Uno Nunca Sabe.

El empresario resaltó algunos puntos positivos de la norma, como el sistema de pagos y la relación comercial, "yo como mayorista no puedo descontar anticipadamente y sin acuerdo a mi proveedor por exhibiciones. Además, dependiendo en qué categoría entre la pequeña empresa, no le puedo pagar a más de 30 o 60 días". "Eso va a mejorar las condiciones del más débil frente al más poderoso", comentó.

Sin embargo, David criticó a la norma cuando se refiere a ocupar el 50% de la góndola con productos de pequeñas empresas, y dijo que eso es "imposible de aplicar". "Hay actividades que no funcionan en todas las provincias. Por ejemplo acá no se fabrica casi nada de queso, entonces voy a tener que recibir de las empresas PYME de Buenos Aires. Además, hay que ver si las empresas chicas tienen capacidad de abastecer. No se está teniendo en cuenta qué produce cada región", comentó.

Según el gerente del mayorista, las pequeñas empresas no tienen capacidad de crédito, de financiamiento ni de empleo. Además, "un montón de empresas no quieren hacerlo. Por ejemplo en Mendoza queda una sola que produce fideos, en Argentina hay dos grandes que manejan todo el tema. No puedo reemplazar a las primeras marcas por la local, porque el chico tiene máquinas de hace 80 años, y para poner en marcha esa empresa hoy necesita más de 10 o 15 millones de dólares".

Por esto, para David, "se hizo la ley al revés, primero debían fomentar la matriz productiva, la producción local, para que una empresa chiquita tenga maquinaria suficiente y pueda abastecer". "Hay un montón de cosas que hay que arreglar antes de la exhibición", criticó.

En tanto que también resaltó que "acá todo el mundo se está olvidando del consumidor, que es el que va a elegir", en referencia al valor de los productos. "Los acuerdos de Precios Cuidados no se hacen con empresas chicas, entonces los productos de la PYME serán mucho más caros que los otros. Van a estar en la góndola pero no se van a vender".

Con un claro tono de enfado, el empresario concluyó asegurando que esta ley "para lo único que va a servir es para recaudar con multas".