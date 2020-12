Luces bajas: un legislador pide que su uso no sea obligatorio

El diputado del Pro Gustavo Cairo, presentó un proyecto de Ley donde solicita que se modifique la Ley de Tránsito de Mendoza y específicamente que se elimine la obligatoriedad de las luces bajas en las ciudades.

Dentro de los fundamentos de la iniciativa se menciona que en el año 1999 se modificó el artículo 56 de la Ley de Tránsito y se introdujo la obligatoriedad de circular con las luces bajas encendidas de forma permanente, sin distinción de zonas o rutas, sean estas nacionales, provinciales o departamentales.

Dentro del proyecto el diputado agrega: "No caben dudas que la obligatoriedad de circular con luces bajas encendidas en forma permanente en zonas netamente urbanas, donde generalmente se circula a baja velocidad se torna una medida innecesaria, dado que no incide en la producción de accidentes o dicho de otro modo, no evita la producción de los mismos" y agrega: "Uno de los problemas que más afectan al gran Mendoza, y a otros centros urbanos de la provincia es la alta polución ambiental, sobre todo en épocas invernales. Recientes estudios de organizaciones especializadas señalan que circular con luces encendidas produce un incremento de consumo de combustible en los vehículos de entre un 1,5 y un 2%, lo que aumenta las emisiones contaminantes a la atmósfera (entre ellas principalmente de monóxido de carbono) en un porcentaje que puede llegar a un 10%."

Las luces bajas encendidas evitan accidentes ¿es verdad?

El diputado Gustavo Cairo, consultado por MDZ expuso: "Si bien existen estudios realizados en otras legislaciones que indican que circular con las luces encendidas reduciría hasta en un 5% el riesgo de accidentes, generalmente se refieren rutas, carreteras y autopistas, donde los accidentes se producen por baja visibilidad o bien, por la velocidad de circulación de los vehículos" argumentó.