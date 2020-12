Denuncian irregularidades de seguridad en El Palomar y jueces comprados

Pablo Biró es el secretario del gremio de los pilotos y cercano al gobierno kirchnerista. Estuvo en el aire de MDZ radio y denunció una serie de irregularidades que tenía el aeropuerto El Palomar, además dijo que ciertas aerolíneas han coimeado a jueces con pasajes.

Para Biró el cierre de El Palomar era inminente. "Nosotros nos oponemos a la precarización de la industria aeronáutica y al modelo de negocio que acá se llamó low cost que es una berretada que degradó la seguridad, y que solamente un impresentable como Dietrich podía llevar adelante", denunció.

En ese mismo sentido, el gremialista aseguró que "el modelo low cost es otra cosa, no lo que quisieron sostener acá. Es una técnica de marketing para disgregar un producto y termina engañando al usuario porque no le detalla todo lo que no está incluido". "Pero fuera de la técnica de comercialización, el modelo low cost no representa un peligro, sí cómo lo implementó Cambiemos, ya que hubo irregularidades desde el día uno", completó.

Según Biró Aerolíneas Argentinas no será un monopolio, ya que tanto JetSmart como Flybondi pidieron permiso para llegar a Ezeiza y fue aprobado. "Ya desde Ezeiza tienen un aeropuerto más sólido y si el gobierno les exige que cumplan los estándares de la industria van a tener la posibilidad de desarrollarse", completó.

Finalmente, el sindicalista denunció que "el Palomar tiene una serie de restricciones operativas que hacen inviable la operación regular en forma seria. De hecho cuando Dietrich quiso ir a recibir el vuelo inicial de FlyBondi no pudo porque hubo una lluviecita (no una tormenta), además el hangar de mantenimiento no era eso sino un container todo oxidado que le habilitaron para operar, en crucero se despresurizó un avión viniendo de Cataratas y, si bien la regla es aterrizar en el aeropuerto más cercano, la tripulación eligió seguir con el avión despresurizado hasta El Palomar porque no tenían asistencia".

Biró aseguró que estos eran sólo unos pocos ejemplos y que "podría estar toda la mañana" contando irregularidades similares, las cuales "estoy dispuesto a ir a a denunciarlas a los jueces que aún no se han comprado y a los que no les han regalado pasajes para que no se investigue".