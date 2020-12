Aquí las mejores series del año: ¿cuáles viste?

El año va camino a su fin e inevitablemente aparecen las listas con lo mejor de este 2020. Un año que no será recordado como positivo en muchos aspectos, pero en esto de las series no se puede negar que nos dejó algún que otro título memorable.

A continuación, compartimos el listado de las series más "populares" que nos dejó el 2020, así como también algunos de los mejores estrenos del año. Encontramos títulos como The Queen's Gambit, The Crown, Dark o The Boys.

El ranking

10 - The Crown

El aclamado drama original de Netflix retrata la vida de la monarquía británica, centrándose en la figura de la Reina Isabel II. La serie, que ya produjo cuatro temporadas, hace un recorrido desde la llegada de la monarca al trono inglés hasta los sucesos más significativos de su reinado con el paso del tiempo.

Este año, The Crown se metió en los turbulentos años 80 e introdujo a uno de los personajes más mediáticos de la familia real: Lady Di.



9 - The Witcher

Las adaptaciones basadas en videojuegos no siempre logran acaparar a la mayoría. Sin embargo, la serie The Witcher, basada en el popular videojuego y saga literaria del mismo nombre, conquistó a los fanáticos del género fantástico.

La historia gira en torno a Geralt of Rivia, interpretado por Henry Cavill, un solitario cazador de monstruos que intenta encontrar su lugar en un mundo donde las personas suelen representar una mayor amenaza que las criaturas a las que se enfrenta.



8 - Westworld

La gran apuesta sci-fi de HBO estrenó su tercera temporada este año. La serie nos introduce a un futuro cercano en donde una poderosa compañía opera un parque temático habitado por androides, programados para satisfacer los deseos de los visitantes.

Cuando estos seres artificiales comienzan a desviarse de su programación y toman consciencia de su artificialidad, comienzan a clamar por su propia libertad. Una historia interesante que explora grandes temas filosóficos, a la vez que se mete en la compleja naturaleza humana.

7 - The Umbrella Academy



Este año los usuarios de Netflix cayeron rendidos a los pies de la segunda temporada de The Umbrella Academy. La aventura de los hermanos Hargreeves los llevó de regreso al pasado para, una vez más, tratar de evitar la llegada de un nuevo apocalipsis. La plataforma de streaming ya confirmó la tercera temporada del show que podría llegar en 2021.



6 - The Queen’s Gambit

Otro de los títulos más aclamados del año fue Gambito de Dama, la serie protagonizada por Anya Taylor Joy, en donde interpreta a Beth Harmon, una joven prodigio del ajedrez que emprenderá su viaje a través del extraño mundo del juego, a medida que lucha contra sus propios demonios.

Los elogios no solo cayeron sobre el guión del show, sino en la magnífica actuación de Taylor Joy.





5 - The Mandalorian

Las alabanzas en torno a The Mandalorian no son en vano. La serie spin-off de Star Wars estrenó su segunda temporada en Disney+, la plataforma on demand de la compañía del ratón que acaba de desembarcar en nuestro país.

La historia gira en torno a un cazarrecompensas solitario que recorre los confines de la galaxia para ayudar a un pequeño y extraño ser, apodado Baby Yoda por todos los fans.

No solo cada episodio parece una pequeña película de la saga, sino que se mete de lleno a explorar el vasto universo creado por George Lucas.

4 - Ozark

Otro de los títulos que ya cuenta con una sólida base de seguidores es Ozark. La serie protagonizada por Jason Bateman y Laura Linney, en donde interpretan a un matrimonio con dos hijos adolescentes, que dejan de lado su vida normal en Chicago para mudarse al pequeño poblado de Ozark, Missouri.

Dejando de lado cualquier intento de decencia, pronto se verán envueltos en una trama de lavado de dinero para un cártel de drogas mexicano.

3 - Dark

Esta producción original alemana cautivó a los fanáticos desde el comienzo. Este año Dark llegó a su fin con su tercera y última temporada, dando cierre a una atrapante historia.

La ficción transcurre en el pequeño pueblito de Winden, donde dos niños desaparecen sin dejar rastro y comienzan a exponer el complejo entramado entre cuatro familias a lo largo de muchas generaciones, cuyas acciones dejan su rastro en el pasado, presente y futuro.



2 - La Casa de Papel

La serie española creada por Álex Pina sigue batiendo récords a su paso. Tras un exitoso atraco a la Casa Real de Moneda, el grupo de ladrones liderado por el Profesor, redobló la apuesta al dar el golpe al Banco de España.

Las últimas temporadas estrenadas bajo la órbita de Netflix dieron paso a nuevos personajes, más acción y muchos giros de tuerca que tendrán su desenlace final el la quinta y última temporada.



1 - The Boys





El primer puesto se lo lleva la indiscutible The Boys, la serie original de Amazon Prime, que termina por consagrarse como la más popular del año.

Este show sigue a un grupo de civiles cuyo principal objetivo es acabar con superhéroes corruptos que hacen abuso de sus poderes y trabajan para una nefasta organización con muchos secretos. Sin duda una de las grandes apuestas del año, con mucha acción, gore y toneladas de ironía.