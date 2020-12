¡Basta de suponer! ¿Quién tiene razón? Pergolini vs River y el VAR

Ayer River Plate venció por 2 a 0 a Nacional de Montevideo y otra vez el VAR fue protagonista. Marcelo Gallardo habló sobre la herramienta y criticó la modalidad. Luego Mario Pergolini, enfurecido, dejó algunas dudas en torno a las decisiones del " Video Assistant Referee".

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, se refirió a la "incomodidad" que provocan "tantas interrupciones generadas por el VAR, ya que a equipos que intentan jugar los terminan perjudicando". Mientras que Mario Pergolini, vicepresidente de Boca Juniors, apuntó a la Conmebol y tiñó de sospechas la administración de la herramienta: "Llama poderosamente la atención, amigos del VAR, que siempre están de espaldas y no dan la cara. ¿Serán daltónicos? Todo lo que sea azul y amarillo a lo mejor no lo están viendo correctamente, o no lo analizan de la misma manera".

Lejos de las suspicacias y como los números son exactos, le preguntamos a nuestro columnista deportivo, Miguel Simón qué dicen las estadísticas con las que siempre cuenta. Simón invitó a ir "a lo concreto y matemático" y dijo que "sin el VAR hubiese ganado River 2 a 0, ¿saben por qué? Porque el penal inicial que falló Borré lo sancionó el árbitro, hubiesen dado el gol de Suárez (1 a 0), hubiese dado el gol de Zuculini (2 a 0) y no hubiesen dado el penal que terminó convirtiendo Montiel".

Para el periodista "lo gracioso de ciertas situaciones matemáticas es que a veces el resultado es más amplio para el supuestamente beneficiado por el VAR, sin la existencia de la herramienta". "El tema es que la herramienta está, los jugadores deben hacerse responsable de que se juega con ella, tener en cuenta cómo es el protocolo del VAR y que el reglamento es éste, no el que nosotros creemos que es justo", completó.

Sobre las declaraciones de Pergolini, Simón confirmó que "la estadística es cierta en el aspecto de la cantidad de penales que le han cobrado, porque ha hecho 7 goles en los últimos partidos con serie de ida y vuelta y 4 fueron de penal". Además, "otra estadística marca que desde la Recopa 2019 River, en las últimas series de ida y vuelta, ha abierto los partidos con un penal". Sin embargo, el periodista dice que "la estadística es concreta, pero la pregunta es, de los 5 penales que se mencionan, ¿alguno fue mal cobrado?".

Para Simón, "Pergolini habló más como hincha que como dirigente. Hizo una editorial como si fuera fanático y estuviera en su programa de radio el día después a un partido con polémica, sin tomar en cuenta que es el vicepresidente de Boca o tomándolo y creyendo que era conveniente hacer eso".

¿Hay conspiración o no? "Que me expliquen cómo sería esa conspiración de los altos mandos bajándosela a ciertos árbitros o cuanta cantidad de árbitros necesitás tocar. Es una locura también", opinó.

Después viene otro aspecto, que es "empezar a dudar de la ética y moral de los árbitros cuando se dice 'trazaron mal la línea' y aseguran que Gulini estaba adelantado y no lo estaba". A esto se le suma que "tampoco comprendemos los planos de la televisión y cómo trazan las líneas, porque no hubo mucha docencia en cuanto a ese aspecto, además tardan mucho y eso aumenta la sospecha".

En conclusión, para Simón el VAR "es una herramienta tecnológica que de 1000 offside que puede cobrar, en uno se pueden equivocar". "El propósito era que con el VAR no hubiera dudas y se hablara más de fútbol y resulta que todos hablamos del VAR y nada de fútbol. Quizás es más atractivo hablar de esto, de hablar de justicia o injusticia, para determinada audiencia".