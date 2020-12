¿Qué otros temas se "ocultan" mientras se debate el aborto?

En el Congreso hay 10 diputados por Mendoza. en este momento se encuentran en el recinto dando la discusión por la ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Cada uno de ellos dejó en claro su posición, con la excepción de Alfredo Cornejo, ex gobernador de Mendoza, que hasta el momento no se ha definido.

Por el Frente de Todos, Marisa Uceda y Alejandro Bermejo votarán a favor de la IVE; Omar Félix lo hará en contra.

Por Juntos por el Cambio, Claudia Najul y Jimena Latorre lo harán a favor. Por su parte Omar De Marchi, Luis Petri, Federico Zamarbide, lo harán en contra. La incógnita es el voto de Alfredo Cornejo.

Por Unidad Federal, José Luis Ramón también votará en contra.

En el programa "Sonría, lo estamos filmando", dialogó la diputada Jimena Latorre, quien expresó : "Ya adelanté mi voto a favor" y detalló que más allá de este derecho que se otorga a las mujeres se necesitan políticas de Estado que perduren". Y agregó: "En todo lo que representa a reconocimiento de derecho en cuatro años nadie puede dar cambios culturales, ni generar la evolución social para que esto pueda producirse, entonces cualquiera que intente vender un reconocimiento de derechos o un nuevo régimen que regule el ejercicio del derecho, miente. Porque las soluciones no están puestas en un solo gobierno, sino en políticas de estado que perduren".

Mientras en la Cámara de Diputados de la Nación se discute el proyecto sobre la interrupción del embarazo, en la Cámara de Senadores se debate la nueva fórmula jubilatoria donde se establecen cuatro aumentos trimestrales para el sector pasivo, con un índice basado en la suba de la recaudación de ANSES y los ajustes salariales. Esta situación resultó muy antipática para algunos legisladores.

Para algunos funcionarios este no era un momento óptimo para tratar dicho proyecto y entre los pasillos de la Cámara de Diputados se acusaban "si votas a favor del proyecto estás a favor de este Gobierno", frente a esta situación la legisladora Latorre expuso: "Creo que el problema no es el momento en el que se trate, sino es que se utilice para tapar otros problemas. La Argentina cada 5 años tiene crisis, si estamos buscando el momento ideal para generar discusiones que generan divisiones y que son trascendentes para la sociedad nunca vamos a encontrar un momento oportuno".

"El problema no es qué debatimos, sino todo aquello que no estamos debatiendo".

Cornejo y su incógnita

La diputada Latorre expresó en MDZ Radio que hoy no había hablado con Cornejo y aseguró que todavía no tenía su voto decidido y comentó: "Hasta ayer no había definido y no iba a decir su voto hasta el día de hoy y en ese sentido ha sido consecuente con la presentación de un proyecto que justamente recogía la opinión de la ciudadanía y legitimaba la opinión de la mayoría, no lo logró en su momento. También ha sido consecuente con su política en defensa de las mujeres y en defensa de género cuando ha sido gobernador. Más allá de eso este voto es completamente personal y relacionado con las convicciones y en ese sentido como presidente de la UCR a nivel nacional respetó esa convicción de elección de todos los diputados y diputadas".

