Fuerte y contundente: la carta de un comerciante mendocino a todos los políticos

Juan Retali es comerciante y ex gerente del Centro Comercial a Cielo Abierto, hace unos días, utilizó su cuenta de Facebook para dedicarle una palabras a la casta política, donde detalla el calvario por el que están pasando en el sector. "A todos, absolutamente todos los políticos argentinos vengo a contarles porque es insostenible la situación de nuestro sector" así da inicio a su posteo.

Dentro de la postura expresada por el comerciante, se hace mención a la carga impositiva que tienen que sostener los empresarios de las Pymes: "El comercio minorista representa más del 25% del PBI Nacional, sin embargo como no quemamos ruedas o cortamos calles nadie nos escucha. Damos trabajo a más de un millón y medio de Argentinos, pagamos cargas sociales, impuestos, servicios altísimos (e imposibles) y sin embargo no existen líneas de crédito reales que nos ayuden a comprar mercadería o a mejorar nuestro servicio al cliente. Y cuando digo “reales” me refiero a que no te pidan tener en bienes el doble de lo que están pidiendo para trabajar (si lo tuviera no iría a un banco a pedir nada)".

"No queremos que nos regalen ni un peso, pedimos aire para trabajar, para mantener nuestras pequeñas estructuras, impuestos claros y aunque sea un poco de previsibilidad para seguir apostando a este país, sin tener que pensar en qué momento entra un ladrón al local a robarme o alguno de ustedes inventa un impuesto nuevo “extraordinario” e impagable" reclama Retali en sus oraciones.

Uno de los párrafos de la misiva es dedicado exclusivamente a la ilegalidad que hay dentro del comercio y hace alusión a una de las ferias más grandes "La Salada" y expresa: "Mientras escribo esto, vuelven a abrir “la salada”, símbolo claro del lado “B” de esta actividad: negocios que no pagan impuestos, falsifican marcas, producen con trabajo casi esclavo y son protegidos por el estado".

Para finalizar Juan Retali declara: "Soy Comerciante y quiero ser Comerciante, quiero pensar como hago para que mi tienda sea mejor para mis clientes en vez de hacer malabares para que ningún colaborador quede en la calle, quiero disfrutar de mi trabajo y sobre todo vivir tranquilo, quiero ciudades comerciales que vuelvan a juntar a la familia y sobre todo que alguien nos escuche y nos tome en serio como la gran y silenciosa actividad que somos".