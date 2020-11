¡De no creer! Reconocida figura del espectáculo ahora es barbera

En MDZ Radio nos visitó Ana Laura "La Turca" Nicoletti. Desde el inicio de la cuarentena, la empresaria de la noche tuvo que cerrar sus negocios, por lo que decidió reconvertirse laboralmente, mientras pasa la crisis. En Uno Nunca Sabe la entrevistamos y hasta se animó a demostrar sus habilidades con la tijera en la cabeza del conductor, Marcelo Arce.

La Turca contó que su paso por la barbería será en su vida nuevamente una transición, ya que "cuando vuelvan los boliches, vuelvo con todo, pero -mientras tanto- en estos 8 meses ya vendí hasta mi cuerpo", dijo entre risas. Por esto, y luego de haber transitado varios episodios de depresión, decidió reinventarse laboralmente.

Mientras está en stand by el rubro al que se dedica, regresó a una antigua profesión: "A los 20 años me estaba muriendo de hambre y una amiga transexual quería ser peluquera, Marcela Castro", comenzó relatando. "Era la época en la que a las trans nos llevaban presas cuando íbamos por la vía pública, entonces ella me pagó a mi también el curso, a cambio de que caminásemos juntas. Así, si nos detenían, no iba a estar sola".

Con la impronta que la caracteriza, la de una persona luchadora que siempre sale adelante, nos contó que por aquel entonces sólo les alcanzó el dinero para hacer peluquería masculina, porque el curso para mujeres salía el doble. "Me recibí en la academia María Bonita, con título, y trabajé 3 o 4 meses en una peluquería. Después mi camino fue por otro lado", explicó.

A pesar de las buenas rachas económicas que ese camino le trajo, La Turca siempre le ha cortado el cabello a sus familiares. Claro que sin recibir pago alguno. Tanto así que, "un día estábamos en Queen, haciendo unas remodelaciones, y mi sobrina me pidió que le corte el pelo a mi 'sobrinieto', Lorenzo".

Todos los que estaban ahí se quedaron fascinados, tanto del corte como de "la buena mano" que tiene Ana Laura con un movedizo niño de apenas 3 años. Como ella cree mucho en las energías, eso fue una señal: "Pensé que Lorenzo me trajo el mensaje, ahí dije 'yo me tengo que poner una barbería".

Se lo propuso a su hermana, quien también decidió estudiar. "Hicimos el curso en la escuela Castro, que es de un año con asistencia una vez a la semana. Pero lo terminamos en 5 meses porque íbamos todos los días el doble de horas", contó.

¿El resultado final? La Turca inaugura el sábado 14 de noviembre en Queen (25 de mayo 318, de Ciudad) su nueva barbería. Van a atender de martes a sábados. Allí vas a encontrar a "las ladies barbies", como ella misma se definió, Fernanda y Ana Laura Nicoletti. "Las dos vamos a estar cortando el pelo", dijo entusiasmada.