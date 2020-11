Vienen aumentos de tarifas: ¿cuánto y desde cuándo? Esto hay que saber

Se conoció que el gobierno nacional está estudiando aumentos en las tarifas de los servicios públicos. Además, el secretario de Energía, Darío Martínez, declaró ayer que "quien pueda pagar el costo de la luz, lo va a pagar". Sobre esto hablamos con el columnista económico, Carlos Burgueño.

Estas declaraciones y rumores han generado alarma en ciertos sectores de la población, aún golpeada -entre otras cosas- por los efectos devastadores, en términos económicos, de la pandemia. Pero, según información de Burgueño, "no hay nada decidido. Lo que sí se sabe es que habrá una paulatina e inevitable liberación de tarifas".

El economista dijo que habrá aumentos más fuertes y más profundos en algunos servicios que en otros. "La intención del ministro de Economía, Martín Guzmán, es que esto sea por ley, negociado y discutido. Lo que pasa es que no hay tiempo, porque si la actualización de tarifas se busca para enero habrá un decreto", comentó.

Por otra parte, Burgueño analizó que esta decisión muestra también el empoderamiento de Guzmán, "dijo 'hasta acá con el tema subsidios y gasto público'. Por eso no habrá un aumento de subsidios para las tarifas en el presupuesto 2021". Nuestro columnista, en tanto, catalogó a la decisión como "un inicio de razonabilidad por parte del gobierno".

Ayer explicamos que el ajuste previsional es una parte importante en la estimación de reducción del déficit fiscal del año próximo, hoy Burgueño dijo que, justamente, "el segundo gran capítulo son los subsidios a los servicios públicos y la energía".

Para el economista, "Argentina debe apurarse y desarrollar lo más rápido que se pueda la provisión de energía interna a partir de Vaca Muerta. Una de las claves de ese proyecto es dejar de exportar energía del exterior, porque eso te sale muy caro".

Hay múltiples subsidios: al transporte, a los combustibles y los otros, que son al gas, a la luz y al agua. Sobre estos últimos, Burgueño aseguró que "prácticamente ninguno de nosotros está pagando tarifas 100% plana. Lo cual es muy injusto porque hay sí hay quien puede pagarlo".

Sin embargo, "el Estado argentino demostró no estar en condiciones de poder determinar quién puede y quién no puede abonar las tarifas a su valor real". Si bien el secretario de Energía dijo que habría un subsidio individualizado y que van a pagar los aumentos quienes estén en condiciones de hacerlo, Burgueño aseguró que "no se puede": "Es una tarea de hormiga, es muy costosa y compleja, hay que mandar inspectores, no es fácil. Tampoco eso quiere decir que los subsidios tengan que quedar así".

Finalmente, el economista insistió en que "si no hay un acuerdo a largo plazo en cuanto a la política tarifaria, no hay manera de salir adelante. Si vos pagás barato vas a tener un servicio malo, ahora si vos pagás un servicio muy caro debés exigir una contraprestación acorde". "Hoy tenemos 'suerte' de que la capacidad instalada está trabajando a un 60%, porque hay menos demanda. Imaginate si este lugar estuviera creciendo, no existe la capacidad de energía como para sostener esa demanda".

Por esto dijo que hay que invertir, la pregunta es ¿quién invertiría? ¿Le podemos pedir al estado argentino que invierta 5 mil millones de dólares por año por los próximos 10 años para que haya luz con una tarifa subsidiada? "No, Argentina está quebrada, no tiene plata". ¿Quién lo debe hacer? ¿un privado? ¿por qué lo haría?, "porque en un período de tiempo va a ganar plata, sino no lo hace", concluyó Burgueño.