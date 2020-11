Hoy estrenó Carmel, ¿te deja la sensación de quién mató a María Marta?

Hoy se estrena en Netfix "Carmel: quién mató a María Marta", una docuserie que reúne testimonios sobre el caso María Marta García Belsunce. Vanessa Ragone es la productora ejecutiva y showrunner de este documental y fue entrevistada en No Tan Millennials. Al verlo, ¿queda la sensación sobre quién fue el asesino?.

Ragone sí que sabe de éxitos, uno de sus principales trabajos fue "El secreto de sus ojos", ganadora del premio Óscar como la mejor película en habla no inglesa en 2010, de la que fue productora ejecutiva. En esta oportunidad cuenta que el caso María Marta García Belsunce siempre le resultó atrapante.

"Yo seguí el caso cuando sucedió y siempre me pareció una historia policial muy compleja. En algún momento me imaginé hacer una película de ficción", contó la productora, quien luego desestimó la idea dado que "se necesitaba un final y esta historia aún no lo tiene".

Recordemos que a la socióloga María Marta García Belsunce la mataron en 2002 en su casa del barrio privado Carmel, ubicado en Pilar. El caso se conoció un mes y medio después como un homicidio, ya que en las primeras semanas se pensó que había tenido accidente doméstico. La mataron de 5 tiros en la cabeza.

"Hace dos años me trajeron la propuesta de hacer un documental, lo cual es una gran manera de abordar el tema, porque el caso está vivo, así como los personajes, entonces sería el formato ideal", contó Ragone en el aire. "Las personas involucradas en el caso a su vez eran grandísimos personajes en sí mismos", detalló.

La productora continuó explicando que "Carmel es una historia narrada por quienes vivieron la historia caso García Belsunce". Dijo que son 4 capítulos, "con toda la información y los testimonios que queríamos dar. Pero a la vez es conciso, los podés ver de una vez, incluso".

El espectador, ¿se quedará con su propia hipótesis sobre quién mató a María Marta?

Le hicimos esta pregunta a Ragone quien aseguró: "Durante el proceso de investigación, rodaje y posproducción todo el equipo fue elaborando hipótesis. Es un poco lo que te pasa viendo la serie, por un momento sentís que podría ser como lo afirma uno y en otro momento como lo dice el otro".

En aquel sentido, continuó detallando que a su entender, eso fue exactamente lo que pasó en la realidad, "porque las pruebas básicas no estaban. Entonces todo lo que se tiene son testimonios".

Finalmente, Ragone dijo que "sentí proximidad hacia todas las personas porque todos los involucrados en el caso sufrieron muchísimo. Y 18 años más tarde sigue dejando una herida muy abierta". Según la entrevistada, esa era su motivación de hacer el documental: entender qué era de esas personas y ,sobre todo saber quién era María Marta.

"No sabemos si dentro de esos testimonios esta quien mató realmente a María Marta, todo es posible. Pero yo sentí que todo el mundo dijo la verdad y nosotros no somos detectives, nos interesaba recuperar con orden la información que durante el caso fue muy maltratada", concluyó.

En este enlace podés escuchar la entrevista completa.