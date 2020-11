¿Hasta qué día del mes nos dura el sueldo hoy?

No queremos pensarlo demasiado, es cierto. Preferimos ir viviendo al día y no saber cuándo empezamos a usar la tarjeta para “patear” para adelante esos pagos que ya no entran en nuestros ingresos mensuales.

Pero siendo un poco provocativos y otro poco maliciosos con nosotros mismos nos animamos y le preguntamos a la gente: "Dale, contanos. ¿Hasta qué día del mes llegás?". Fue la consigna que tiramos en el programa No Tan Millennials, de MDZ Radio.

Esperábamos que la gente desahogara un poco y se mandara con la verdad absoluta de este lidiar en cada familia con el asunto del sueldo y el dinero en la Argentina. Las respuestas coparon nuestro Whatsapp, tanto que no pudimos pasar todos los mensajes.

Nos sorprendió la variedad de razones por las que la gente no consigue terminar el mes con el alma en paz. Nos sorprendió, también, el día del mes que se repitió en los mensajes, como estableciendo un patrón de fecha límite para estirar lo algo que, no hay caso, con estos niveles de inflación se hace imposible estirar.

A vos, ¿hasta cuando te aguanta el sueldo? Escuchá aquí y fíjate si, por lo menos, vas en concordancia con la mayoría.