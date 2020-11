¿Desidia? Dicen que Maradona tenía exceso de líquido y no le dieron ni un diurético

En el programa No Tan Millennials hablamos con el periodista Raúl Kollmann para desmembrar quién es quién en la causa judicial que se inició tras la muerte de Diego Maradona. Para el entrevistado, al 10 lo dejaron morir y detalla los errores graves que, a su entender, cometió el médico Leopoldo Luque.

"La acusación es homicidio culposo o abandono de persona o algo que se parece a eso, esencialmente porque Diego no fue bien atendido, no se cuidó su salud y estaba bastante solo", sintetizó el periodista . Mientras que en relación a la causa, dijo que "hasta el momento a Luque no le han tomado declaración, porque deben decidir si es como testigo o como imputado".

Kollmann detalló que, según las informaciones difundidas, "Diego murió por un edema de pulmón, que es agua en el pulmón, tenía exceso de agua en el cuerpo y no le habían dado ni un diurético". "Se veían signos por todos lados de que tenía un exceso de líquido: estaba totalmente hinchado, principalmente en las piernas y la panza", completó.

Por todo esto, el periodista se animó a asegurar que "hubo una desidia" y acentuó que "en los últimos 6 días su doctor fue una sola vez a verlo". Mientras que Luque dijo que no era el médico a cargo, Kollmann contó que para los fiscales sí lo era, porque "firmó junto con con Jana y Giannina la salida de Diego de la clínica de Olivos, por lo que tiene la figura de garante, que es el responsable. El garante es el guardavida en una piscina".

Todo esto se combina negativamente con que Maradona no quería saber nada tampoco con ningún tratamiento ni con nada. Incluso varias veces había dicho "yo ya viví, no quiero que me jodan más".

Quién es quién

Kollmann nos dio detalles de cada uno de los personajes más polémicos que suenan en torno a la causa por la muerte de Diego Maradona que se investiga en la Justicia:

Leopoldo Luque: "Conoció a Diego hace 4 años. Era una especie de 'médico fan'".

"Ojo que yo pienso que Luque hizo esfuerzos, quiso, pero no daba la talla. Yo me imagino al doctor (Alfredo) Cahe con otra personalidad y firmeza y recetando las cosas necesarias", opinó el periodista. Además, insistió en que "hace mucho que Luque estaba con Diego y aún así Maradona llegó a la situación que vimos en la cancha de Gimnasia y Esgrima de La Plata, una hecatombe, un hombre de 60 años que no podía hablar ni caminar. Vos veías a Maradona y decías 'este tipo -por el médico- no puede seguir al frente'".

"Lo otro que a mí me indignó mucho fue cuando se sacó la foto después de la operación, una violación de la privacidad del paciente, una cosa figureti", remató Kollmann.

Las enfermeras: "Mintieron bastante porque Maradona no las dejaba entrar. Todo era azaroso, nada era lo suficientemente serio. Está todo mal hecho".

"Mintieron bastante porque no las dejaba entrar. Todo era azaroso, nada era lo suficientemente serio. Está todo mal hecho". Matías Morla: Además de su abogado, "era una persona de confianza de Diego y tenía una alianza con Luque. Hoy lo salió a bancar nuevamente".

Finalmente, el periodista contó que la prepaga de Diego Maradona, Swiss Medical, decía que en este caso convenía que volviera a Cuba, porque aquel tratamiento "sirvió para aislarlo y se recuperó muy bien. Recuerden que después de eso fue DT de la Selección", concluyó.