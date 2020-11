Vacuna rusa: por qué recién en julio podría generar inmunidad

La compra de la vacuna rusa para prevenir el coronavirus ha generado polémica. Por eso en "Uno nunca sabe" habló el bioquímico experto en vacunas Gabriel Morón, quien dió detalles sobre la Sputnik V. Nos explicó por qué recién en julio del año próximo se alcanzaría una inmunidad que nos permita cortar la diseminación del coronavirus y cuáles son los efectos adversos que ya se han demostrado. Asegura que hasta que no esté aprobada no se colocará, sólo "estamos comprando una posibilidad", dijo.

Recordemos que el gobierno nacional argentino anunció que adquirirá 25 millones de dosis de la vacuna rusa, las cuales llegarían a nuestro país entre diciembre y enero. Sobre esto, Morón dijo: "Es una medida más de las que se están realizando para que el país se asegure una cierta cantidad de dosis, que se estimen suficientes para frenar la enfermedad. Las van a comprar para fijar el precio, pero hasta que no las autoricen no las van a aplicar bajo ningún aspecto".

Así, el especialista aseguró que Argentina, al igual que el resto del mundo, lo que está haciendo es "comprar una posibilidad". "Es una inversión que muchos podrán criticar, pero es una apuesta al éxito", completó. De lo contrario, si se espera a ver cuál es la vacuna más efectiva, "van a encontrar un mercado vacío".

¿Cómo funcionan los adenovirus?

El bioquímico nos explicó que un adenovirus es un virus respiratorio que infecta a las personas, "todos hemos tenido alguna vez una infección con adenovirus". A este, le extraen la parte que lo vuelve infectivo, patogénico y le insertan información del coronavirus, para que cuando inyecten el adenovirus en el organismo, éste crea que tiene coronavirus y responda adecuadamente. "No va a provocar enfermedad, sino inmunidad", aseguró.

En el caso de la vacuna rusa se utiliza un juego de 2 adenovirus, de 2 cepas distintas, mientras que en el de Oxford se utiliza uno de chimpancé y en la de Janssen, los chinos y canadienses un sólo tipo de adenovirus. "Cada modelo tiene sus ventajas y desventajas. La de los rusos emitieron unos primeros resultados interesantes, deberemos esperar a ver los estudios de fase 3", aseguró Morón.

Los efectos adversos de la vacuna rusa

El especialista comentó que la Sputnik V "tiene efectos adversos pequeños, leves, semejantes a la de las otras vacunas y totalmente esperables: dolor, enrojecimiento, fiebre en algunas personas, malestar, dolor de cabeza. Son muy moderados y se van rápido, en general".

Finalmente, Morón aseguró que recién cuando se dispongan los resultados de fase 3 se harán las autorizaciones respectivas. Esto sería, con mucha suerte, en diciembre. A partir de ahí comenzaría el proceso regulatorio, por lo cual "una fecha tentativa sería en marzo para disponer comercialmente las vacunas".

Pero Morón detalló que hay que también hay que tener en cuenta estos detalles: "que esté en el depósito de Buenos Aires no significa que esté lista para ser entregada al país. Hay que distribuirla, preparar los vacunadores, la población debe ir a vacunarse (hay que ver cuán rápido corren o no). Una vez que se han vacunado, todos los modelos llevan 2 dosis, por lo que hasta la segunda aplicación no se puede considerar protegida la persona. De hecho, la inmunidad protectiva se estima entre 15 días y un mes después de la segunda dosis. Entre dosis y dosis debe pasar 1 mes".

Es decir que "entre distribuir, que vaya generando inmunidad y que vayamos teniendo un grado de cobertura de vacunación de la población que asegure cortar la diseminación del virus falta bastante". "No antes de julio del año que viene", concluyó.