Dura denuncia contra Las Heras por avalar una usurpación de tierras

Si bien desde el gobierno provincial aseguran que no hay usurpaciones masivas en Mendoza, la abogada Elena Quintero salió a desmentir esa expresión y aseguró que en Las Heras desde el año 2007 se ha usurpado un predio de siete hectáreas y aseguró que el intendente Daniel Orozco ha convalidado esa situación. Así lo expresó en diálogo con el programa Con Qué Derecho, por MDZ Radio.

La profesional manifestó que el año pasado, durante la campaña electoral, el intendente le brindó servicio de electricidad a las familias que se han instalado en un predio ubicado en las inmediaciones de las calles Regalado Olguín y la Avenida Champagnat. "La Municipalidad de Las Heras ha convalidado la usurpación", denunció la abogada.

"En el año 2019, la Municipalidad de Las Heras les colocó luz en el predio usurpado y así convalidó la toma. El trámite se realizó durante la campaña de Orozco y se concretó el tendido eléctrico en el predio usurpado. Además les proporciona agua con camiones cisternas y tachos. Ha convalidado la violación de un derecho constitucional de un particular", aseveró la letrada.

"Tenemos las fotos de cómo se usó el tendido eléctrico como imagen de campaña. Vamos a iniciar acciones contra la Municipalidad de Las Heras para que expliquen por qué convalidan una usurpación", advirtió Quintero.

Al ser consultado por MDZ, desde el entorno del intendente dijeron que no va a hablar sobre el tema y que la ayuda que puede haber llegado del municipio es por cuestiones humanitarias. En cuanto a la situación del predio, aseguran que es un caso que está en manos de la Justicia y que ese poder el que debe determinar el desalojo.

Un caso de larga data

Según explicó la abogada, el predio tiene 14 hectáreas y dos propietarios privados, aunque una pequeña fracción es de Vialidad Provincia. En el año 2007 se tomaron siete hectáreas en las que empezaron a criar ganado y tirar basura que era comida por esos animales. Al principio funcionó como basural clandestino en el que incluso la Municipalidad de Las Heras fue multada por arrojar residuos. Los propietarios presentaron acciones judiciales y también ante la Secretaría de Ambiente, que habría solicitado el cese de esa situación.

Sin embargo, en el año 2013 comenzaron a observarse construcciones precarias en el lugar. Pero la Justicia no actuó a tiempo y la denuncia por usurpación terminó prescribiendo. "Hemos solicitado el cese del delito pero no se hace nada y en el año 2018 se dio otra usurpación en el mismo predio", explicó la abogada. Incluso, agregó que tienen individualizado al hombre que vive en el lugar y vende parcelas a otras familias que se han instalado allí.

"La mitad del predio de mis clientes está ocupado y a la otra mitad la cerraron con alambrado y pusieron garitas de seguridad privada", narró Quintero en relación al terreno de 14 hectáreas en siete de las cuales se ubica el asentamiento "Sueños de María".

La abogada aseguró que van a seguir insistiendo para que la causa no prescriba y que se impute a la persona que vende los terrenos por la usurpación del año 2018.

Por otro lado, dijo que además de la cuestión penal y civil, existe un amparo ambiental en el que un perito determinó que existe una grave contaminación y se expresó también sobre la condición inhumana en la que viven allí los usurpadores.

"Es la anomia estatal que ha convalidado la violación de un derecho constitucional de un particular", lamentó Quintero en MDZ Radio y cuestionó que se diga que en Mendoza no hay usurpaciones. "Es inexacto decir que en Mendoza no existen usurpaciones masivas", afirmó.

Por otro lado, pidió que no solo se le debe dar una solución a sus clientes sino también a las personas que están viviendo allí. "Ellos también son víctimas", señaló y recordó que en los últimos días el procurador Alejandro Gullé dijo que "una vez consolidadas las usurpaciones es casi imposible sacarlos porque significan un alto costo en recursos humanos".

Escuchá la entrevista competa.