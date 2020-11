Cyber Monday: ¿estás haciendo bien las cosas para no caer en estafas?

El especialista en ciberseguridad Emiliano Piscitelli explicó en Mdz Radio cuáles son los recaudos que hay que tomar para evitar caer en estafas durante el Cyber Monday. Además, contó cuáles son los delitos más comunes que se producen durante este tipo de ofertas.

El especialista dio recomendaciones para la etapa previa a la compra, es decir, recién cuando selecciono qué comprar. En ese momento se deben habilitar las alertas de consumo de la tarjeta de crédito. De esta forma, automáticamente luego de hacer la compra llegará al mail o por sms una alerta de ese movimiento en la cuenta. De este modo, en el caso de haber caído en cualquier tipo de estafa se podrá saber de inmediato.

Por otra parte, insistió en hacer la compra desde la plataforma de Cyber Monday, porque desde allí se puede acceder a las páginas oficiales de las empresas. En este sentido, recomendó no hacer click en los enlaces que llegan a través de redes sociales y siempre chequear desde qué lugar se ingresa.

Una vez en la web es preciso ver la reputación del vendedor, "porque si bien estamos haciendo la transacción dentro de un sitio oficial, hay personas que quizás son estafadores y se aprovechan".

Aún así, destacó la importancia de hacer la compra desde cybermonday.com y no "desde afuera", ya que tiene un programa de protección al comprador, lo que facilita que "si te llegan a estafar puedas reclamar y hasta te devuelvan el dinero". Por eso "cuando te vas por afuera y pagas por otro medio, esa protección no existe más. No hay que salirse por más atractiva que parezca la oferta".

Por último, advirtió cuáles son las estafas más comunes: "El phishing es la suplantación de identidad y se realiza a través de mail o redes. Se hacen pasar por alguien como una empresa, con un pretexto específico para llamar la atención". Ante la duda, indicó que se deben visitar los sitios oficiales de esas supuestas empresas o comunicarse a través de los medios oficiales para asegurarse de que la información es certera, o no.