La genial "gambeta" de Maradona a una pregunta sobre Malvinas

El escritor inglés John Carlin es conocido mundialmente y su libro "Playing the Enemy: Nelson Mandela and the Game that Made a Nation" fue la base de la película Invictus, dirigida por Clint Eastwood. En 1986 entrevistó a Maradona pero el Diego no le dio el título que estaba buscando.