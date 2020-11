Infectóloga habló sobre la vacuna y los que no quieren aplicársela

En el programa No Tan Millennials hablamos con Gabriela Piovano, médica infectóloga, sobre la inminente llegada de la vacuna. Nos dio su opinión sobre quienes divulgan que es mejor no aplicársela.

"El problema es que se dicen mentiras", dijo Piovano, quien además opinó que en las entrevistas televisivas deberían poner como advertencia: "Cuidado, esta persona puede estar faltando a la verdad", aduciendo a que en los medios de comunicación se le da espacio a posibles difamadores..

De todos modos, la médica resaltó que "afortunadamente la inmensa mayoría de las personas confían en la vacuna y la están esperando". "El problema lo tendríamos si esta gente fuese relevante desde el punto de vista epidemiológico"; completó. Sí señaló que hay otro problema, que está por fuera del covid, y son quienes promueven el movimiento antivacunas.

Por otro lado, para Piovano los "anticuarentena" son los mismos que ahora desacreditan la colocación de la vacuna: "Estuvieron denigrando porque no podían salir, que es mentira, porque salieron siempre y de hecho hicieron lo que quisieron, por eso muchos lugares han explotado. Ahora que podés salir, no, ahora no se quieren vacunar". "Eso es la ´gobiernofobia´", opinó.

Otro de los datos que arrojó la médica es que la vacuna que necesita menos de -80 grados es la de Pfizer, mientras que "la que a nosotros nos da una gran ventaja es la rusa, porque no requiere de refrigeración. No es un dato menor, nos favorece en la logística", remarcó.

