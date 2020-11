Qué esconde el ADN: el hombre que descubre criminales con la ciencia

Mendoza es una de las pocas provincias que cuenta con un laboratorio de huellas genéticas para la investigación de delitos. Actualmente, hay 51 mil perfiles genéticos en la base de datos y se estima que antes de que el año finalice habrá mil más. En tres años, se resolvieron más de 200 casos penales.

A la fecha, ya son más de 214 los "match positivos", lo que se traduce en resolución de casos penales, esto significa que se logró identificar al autor del delito, dentro de las muestras afirmativas el 45% corresponde a abusadores sexuales.

En el programa "Jura decir la verdad", que se emite por MDZ Radio, participó el director del Registro de Huellas Genéticas Digitalizadas, Miguel Marino, que contó cómo es el funcionamiento interno del laboratorio y cuáles son los procedimientos para llegar a las muestras y resultados.

Marino es el hombre detrás de uno de los procesos en los que la justicia se vale de la ciencia para descubrir criminales. El hombre es uno de los especialistas más reconocidos del país y lidera un equipo que ha trabajado en casos clave. Desde crímenes, hasta abusos sexuales y el reconocimiento de cuerpos en momentos trágicos, como el o incidente de la Ruta 7. Aunque se han resuelto centenares de casos gracias a su ayuda, no pudo descifrar el delito del que él y su familias fueron víctimas: mientras dormían los abordaron en su hogar, los ataron y a él le pegaron un tiro. Se hallaron rastros de ADN de los delincuentes. Pero aún no fueron encontrados.

En los inicios de su carrera, en Buenos Aires, Marino trabajó en casos que lo marcaron para toda la vida. Dos de ellos fueron el atentado a la embajada de Israel y el accidente aéreo de LAPA.

El laboratorio está bajo la órbita de la Coordinación General del Ministerio Público Fiscal, el objetivo fundamental es contribuir al esclarecimiento de los hechos criminales. Sin embargo, también ayuda a identificar y determinar el paradero de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas; a discriminar las huellas de toda persona que interviene en el lugar del hecho y a determinar posibles casos de contaminación biológica de evidencia.

¿Cuál es la importancia de una base de datos?

Para Marino, la base de datos es sumamente relevante ya que por medio de ella se hacen las identificaciones y posteriormente las pericias genéticas. Sin embargo, para que esto sea aún más exitoso se necesita una plataforma a nivel nacional para que se puedan desarrollar muchas más comparaciones.

"La base de datos de Mendoza, es muy útil para los crímenes que ocurren en la provincia, para los imputados que se quedan aquí. La realidad es que una base de datos es realmente útil cuando uno tiene un paraguas nacional o un paraguas internacional", afirmó el especialista.

Para llegar a una respuesta hay que obtener pruebas. Las muestras se realizan con una especie de hisopado, es una paleta que se introduce y se pasa por la boca, por las paredes del cachete y se guarda en un sobre de papel. "El sistema elegido está validado en todo el mundo para bases de datos, primero porque se conserva muy bien la muestra, tenemos muy buena calidad de muestra, que es lo importante" argumentó Marino

Las garantías de las muestras ¿Cómo se conservan?

"Hay varios mecanismos para la base de datos, la muestra se toma en una paleta donde no se pone el nombre, sino un código de barras. El código de barras es único y no se repite. Se codifica esa paleta, se pone en un sobre y se pone una faja, es inviolable. Todo esto se hace bajo normas del FBI. El sobre se abre una vez que está en el laboratorio".

Una buena y una mala del sistema judicial mendocino dentro de lo penal

- Buena: "Hay mucha gente con compromiso, yo estoy convencido de que si bien como sociedad y me incluyo, tenemos una percepción bastante negativa de la administración de justicia en general, creo que hay mucha gente con compromiso. También digo que hay gente que no le interesa y va a calentar una silla y no tengo ningún problema en decirlo porque me peleo con esa parte del sistema. Para mí no hay horario"

- Mala: "Para mí es un sistema absolutamente burocrático poco pragmático. Yo creo que la justicia es poco pragmática, va cambiando, pero en ciertos aspectos la justicia me parece elitista, es muy conservadora en eso y a mí esa parte no. Hay que romper el molde".

