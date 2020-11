¿Sabías que el cinturón de seguridad puede ser peligroso para un niño?

Mañana se celebra el día universal del niño y a propósito de esto la fundación Gonzalo Rodríguez, desde donde promueven políticas públicas en seguridad vial, organizaron una jornada virtual de seguridad vial infantil. Hablamos sobre esto con su presidenta, María Fernanda Rodríguez.

Rodríguez marcó que allá por lo 90´ "poco se hacía por la seguridad del niño". Con el tiempo esto cambió, afortunadamente, pero se vienen nuevos desafíos, como es el hecho de "tratar de cambiar las formas en la que los adultos responsables trasladan a los niños en los vehículos", explicó.

A través de estar jornadas se busca desalentar que viajen niños en las motos, reducir la velocidad en los entornos escolares, no dejar que caminen solos por la calle niños menores de 8 o 9 años porque no perciben la velocidad y la distancia como un adulto, que lo más chicos conozcan las señales de tránsito básicas, etc.

"El fin es disminuir y erradicar las muertes de niños en accidentes de tránsito, como ya sucede en otros países donde no hay fallecimiento de menores por esta causa", contó Rodríguez. Además, reflexionó en que "el que aprende más rápido es el niño. El desafío es educar al adulto sobre cómo se traslada al niño".

Justamente por esto, la presidenta de la fundación dijo que lo más importante es que los conductores lleven a los niños de forma segura. Por ejemplo, "un menor de menos de un metro y medio de altura no puede ir suelto en un auto o sentado como un adulto con cinturón de seguridad". En ese mismo sentido contó que "si sentás a un niño de 6 años atrás y le ponés el cinturón, en vez de rozar su clavícula tocará su cuello, porque los cinturones están hechos para personas de más de 1 y medio, entonces en caso de un accidente, se te puede desnucar".

Por esto, Rodríguez hizo hincapié en que es la percepción de riesgo es el factor en el que hay que trabajar mucho, "porque las personas piensan que no va a pasar nada y cuando pasa no hay vuelta atrás".

Para participar de estas jornadas, se puede pedir el link de acceso gratuito a través de las redes sociales de la fundación.

En este enlace, la entrevista completa.