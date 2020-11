Que no te estafen: este es el precio al que debe venderse el pan dulce

"Quise traer tortitas a la redacción de la radio y me costaba $240 la docena. ¡Una locura!", comentó indignada una productora de MDZ Radio al llegar, y eso disparó una serie de intercambio de opiniones que se trasladó al aire y encendió el debate con los oyentes: ¿Por qué el pan está así de caro?

Cada vez son más los mendocinos y argentinos que se quejan de los aumentos en el sector de panificados, y la indignación aumenta al conocer algunos precios del pan dulce, producto que ya en muchos negocios está a la venta y que, aseguran, "se ha ido a las nubes".

En El Permitido hablamos con Juan Carrillo, titular de la Asociación de Panaderos de Mendoza, sobre los valores de este producto navideño en esta temporada y el por qué de esos precios.

Según indicó el empresario panadero, este artículo se compone de muchos ingredientes que condicionan el precio. Mientras que el pan común solo "lleva harina, agua, levadura y sal", el pan dulce se compone de harina, azúcar, frutas abrillantadas, pasas de uva, y muchos otros ingredientes caros.

Durante la Navidad 2020 este, que es uno de los productos preferidos para engalanar la mesa, tendrá altos valores. Esto se debe a que "el año pasado se heló la fruta que se hace abrillantada, como el mamón, el melón y la sandía, por lo cual este año lo que hay es poco y caro. Mientras, los frutos secos están alrededor de 900 pesos el kilo".

De este modo, adelantaron que si bien se habla de valores que superan las cuatro cifras, esto no será así. "Dos mil pesos, como dicen algunas notas escritas en Buenos Aires, es un extremo. Eso puede pasar en la Capital Federal, pero en Mendoza algo con un precio como ese ni siquiera se vende. Acá el kilo de pan dulce de excelente calidad va a estar entre los 600 y 700 pesos", estableció Carrillo.

Este aumento se verá aún más afectado por la crisis económica que deja la pandemia. Esto, estiman desde la Asociación de Panaderos, llevará a que descienda la compra de este producto. "Los indicadores dicen que puede bajar el consumo, por eso se reducirá la oferta", alertó Juan Carrillo a MDZ.

Lo antes expuesto provocará la reducción de la producción. "Si el pan dulce no se vende en Navidad, no se vende más, es muy difícil producir a gran escala y después no venderlo", comentó Carrillo.

"En cuanto a las tortitas, nosotros sugerimos desde la asociación que una docena de tortitas de primera calidad debería costar $180", expresó Carrillo al escuchar lo ofuscada que estaba la productora por el precio que quisieron cobrarle.

