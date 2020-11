Presupuesto 2021: ¡Se pusieron de acuerdo! ¿Qué cambió ahora?

Tras la sesión maratónica de ayer en Senadores y luego de las idas, vueltas, dimes y diretes entre oficialismo y oposición, finalmente los legisladores mendocinos llegaron a un acuerdo y aprobaron el proyecto de presupuesto 2021. Sobre esto hablamos con Alejandro Diumenjo, presidente del bloque de Senadores del frente Cambia Mendoza.

La semana pasada la oposición dijo que el gobernador era un caprichoso, que lo quería todo o no quería nada, y el oficialismo acusó al peronismo de intransigente y que por su culpa no iba a haber financiamiento para obra pública el año próximo. Pero anoche asistimos a un nuevo capítulo, con final feliz: los senadores del radicalismo y del PJ consensuaron que pueda tomarse deuda por 160 millones de dólares para obras y la posibilidad de refinanciamiento de la deuda que vence en 2021, a través del instrumento del rollover, por un año.

"No era tan difícil ponerse de acuerdo, era voluntad política para acordar", interpeló el conductor de Uno Nunca Sabe, Marcelo Arce, a Diumenjo, quien dijo que "en parte" coincidía. De todos modos, el entrevistado aseguró que "a veces lo más importante cuando uno se sienta a acordar es generar confianza. No podemos estar como pareja recriminándonos, me parece que tenemos que ser serios y responsables. Hay que parar la pelota y empezar un nuevo partido".

Desde el mediodía de ayer hasta casi las 2 de la mañana de hoy hubo conversaciones en cuartos intermedio en las que intervinieron el gobernador, sus ministros y legisladores, la senadora del PJ Anabel Fernández Sagasti y el intendente de San Rafael Emir Félix, entre otros.

Sobre lo ocurrido la semana pasada, el presidente del bloque de Senadores reflexionó que "no fue bueno para la provincia ni para la dirigencia política". Entonces la pregunta fue: ¿qué cambió ahora?, a lo que el senador respondió: "Creo yo que, como hasta el tratamiento en el Senado, pasó una semana, ya con las mentes más frías y con las responsabilidad de ver qué lugar le toca a cada uno, dijimos: 'bueno, como van las cosas le estamos haciendo flaco favor a los que la están pasando mal'".

Además, Diumenjo comentó que "quedó el compromiso de que cuando empiece el año nos sentemos a trabajar seriamente sobre el tema del rollover". Acerca del financiamiento para la inversión pública, resaltó que "nosotros pedimos 350 millones, el justicialismo propuso 80 y se llegó al acuerdo de 160 (millones de dólares). Esto sí es valioso porque hay un plan de obras muy importante para toda la provincia. Además no es tan fácil ni rápido el acceso a la toma de financiamiento".

