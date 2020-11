Esta es la autocrítica del macrismo por el préstamo que tomó del FMI

Unos minutos antes de que comenzara la sesión en el Congreso donde se votará el tributo a las grandes fortunas, hablamos con el diputado nacional Waldo Wolff, quien aseguró que este impuesto ya existe. Le pedimos una autocrítica del gobierno de Cambiemos y aseguró que "ya estuvo en las urnas".

Sobre el proyecto que se está debatiendo Wolff dijo: "Esto no es ideológico, es pragmático". "En Argentina ya existe el impuesto a bienes personales, que este gobierno ya lo aumentó el 0.75, el 1.25 y 2.25", completó.

Por otro lado, el legislador resaltó que "cuando usted atesoró 200 millones de pesos, pagó ganancias sobre el 35% de ese dinero. Si con esa plata se compró una casa pagó ARBA (impuesto inmobiliario) y si después adquirió un auto le cobraron Rodado. Además, le debe abonar Ingresos Brutos".

Para Wolff, "esa foto sepia del peronismo aplaudiendo en el Congreso es historia, acá aplaudieron la expropiación de Ciccone y ahora estamos importando billetes".

"¿Qué autocrítica haría sobre el préstamos que tomó el macrismo ante el FMI?", le preguntó Nicolás Attías -el conductor de No Tan Millennials- al entrevistado, quien titubeando dijo: "No sé, qué se yo...Si, No, ya está nosotros perdimos".

En una comparación entre el gobierno de Alberto Fernández y lo que fue el de Mauricio Macri dijo: "Ahora tomaron 20 mil millones de crédito también. La crítica es que gastamos más de lo que tenemos". "Nosotros tomamos crédito, pero cuál crédito es peor, el que tomó el macrismo que fueron 40 mil millones de dólares y dejó reservas por 20 mil y 0.5 de déficit o este que ya tomó 20 mil, que te llevó el déficit fiscal al 10% y que te devaluó un 200%", preguntó en el aire.

Finalmente, el legislador dijo que "tomar un préstamos está bien o mal depende qué hagas con el crédito. Si vos tomás en tu casa un crédito y te lo patinás, está mal. Si ordenaste todo para que ese préstamo te permita crecer está mejor". "Nosotros macroeconómicamente, habiendo pagado el costo, teníamos un país más ordenado".

Finalmente, Wolff concluyó en que "la autocrítica es que no pudimos bajar la inflación como queríamos, ni la pobreza. Pero este gobierno aumentó a la pobreza y el mes pasado tuvo 4.8 en alimentos en octubre y con tarifas pisadas".