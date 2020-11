Sin tiempo, sin diálogo, sin consenso y a todo o nada: así llega el Presupuesto al Senado

La Cámara Alta se prepara para tratar en la jornada de mañana la pauta de gastos 2021, los ánimos están caldeados después de lo que sucedió la semana pasada en Diputados donde se aprobó el Presupuesto pero sin roll over y sin endeudamiento, dos puntos fundamentales que el Ejecutivo viene solicitando desde principios de este año.

Todo indica que en el Senado la votación será similar a lo que sucedió en la Cámara Baja, sin embargo, desde el oficialismo esperan que se desarrolle la reunión de Labor para determinar los puntos a tratar en la sesión.

En el programa "Sonría, lo estamos filmando" dialogó el senador del PJ Adolfo Bermejo que mencionó que lo que sucedió la semana pasada, es lo mismo que pasó con el presupuesto anterior, "es todo o es nada y ahí es donde se empantana la discusión, donde nos quedamos engrapados en esa situación que no nos permitió votarlo en Diputados" sostuvo el legislador.

Mendoza no merece este gran riesgo de apresuramiento, ir por todo o nada; ni la intolerancia y falta de diálogo del oficialismo. Se repite el camino elegido para el debate del anterior presupuesto. Lamentable. — Adolfo Bermejo (@AdolBermejo) November 11, 2020

Desde el Frente de Todos, sostienen que lo que faltó fue diálogo. Para Bermejo no hay que tomar posiciones sobre quién tiene la culpa sino llegar a un consenso, de lo contrario no se avanza en el tratamiento de los proyectos. "Hay que reconocer que pueden haber culpas compartidas, nosotros hemos flexibilizado bastante la postura que tuvimos en un principio, en el presupuesto anterior no autorizamos ni endeudamiento, ni roll over. Mientras que acá le estamos dando roll over por un año y 80 millones de dólares para obras. Si hubiéramos tenido diálogo llegamos a mejores acuerdos" puntualizó el senador.

Para el peronismo, en la sesión de senadores ya es un acontecimiento que se debatirá el Presupuesto 2021, "el martes se debate el presupuesto, ya no hay diálogo, no creo que cambie nada. No hay actitud para salvar esta discusión, en lo personal no recibí noticias" expresó Bermejo. Mientras que para el oficialismo según consultó MDZ Radio, "falta toda la jornada de hoy para dar tratamiento al tema".

Escuchá la entrevista completa acá.