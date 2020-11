Presupuesto: desde el PJ chicanearon a Rodolfo Suarez y le pegaron a Ibáñez

Ayer se aprobó el Presupuesto provincial 2021, pero sin el artículo que permite el endeudamiento. Se culparon entre oposición y oficialismo, con razones compartidas pero lo que sí se puede pasar en limpio es que esa falta de acuerdo político sólo perjudica a los mendocinos.

En el aire de MDZ Radio el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, dijo que fue culpa del desorden de la oposición y que "al justicialismo no le importa el orden de las cuentas públicas". A lo que el senador provincial y jefe de bloque del PJ, Lucas Ilardo, respondió: "Me alegra que los ministros del gobierno se hayan puesto a trabajar fuerte, porque es algo que venía demandando la sociedad y es parte de los errores no forzados que viene cometiendo el gobierno".

Según Ilardo, las responsabilidades de lo ocurrido en la sesión de ayer son tanto del ministro de Hacienda como del ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez. "Yo creo que el gobernador no tiene ministro de Gobierno y por eso no tiene presupuesto. Pusieron a una persona que está muy capacitada y formada, pero se necesita habilidad para el diálogo y cintura política para el consenso", cuestionó.

El senador del PJ también acusó al gobernador de haber tomando una actitud de "niñito caprichoso". Para justificar esta declaración, Ilardo argumentó que "el peronismo le dijo rollover por un año y Suarez respondió 'no, lo quiero todo o nada'. No se puede actuar así, porque a él lo eligió el 50% de la población pero hubo otro 50% que no estuvo de acuerdo y nos eligió a nosotros para controlar y aportar desde nuestra visión".

El jefe del bloque del PJ detalló que el presupuesto que mandó el oficialismo tiene un plan de obra pública sin endeudamiento, $14.000 millones de pesos que se aprobó. Además, existe otro plan de obra pública que se necesita para hacer obras en particular.

Sobre este último, "el gobernador plantea que son 350 millones de dólares para los 4 años de su mandato. Nosotros calculamos que eran entre 80 y 100 millones divididos los 4 años del gobierno y le ofrecemos todo lo de este año, pero el gobernador dice 'no, quiero lo de los 4 años'. No se puede, porque la legislatura trata un presupuesto que es anual".

Finalmente Ilardo volvió a arremeter contra el ministro de gobierno y aseguró que "el gobernador delega el diálogo en Víctor ibáñez, que poco lo conocemos. Es un buen candidato a decano pero para ministro de gobierno se necesita una persona con cintura política, diálogo y voluntad. El gobernador tiene un decano en el lugar donde tiene se necesita cintura política".

