El oficialismo no se quedó callado y le devolvió el golpe al PJ

Por segundo año consecutivo la gestión de Rodolfo Suarez no obtuvo roll over, ni endeudamiento. La responsabilidad va de un partido político a otro, en el medio los mendocinos pagando los platos rotos de las dos fuerzas mayoritarias que no tuvieron un consenso frente a esta situación.