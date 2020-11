Proyecto del aborto: ¿se podría aprobar? Votos a favor y en contra

Desde la Casa Rosada anunciaron que enviarán al Congreso de la Nación un proyecto sobre el aborto. De esto hablamos con Diego Guglielmone, periodista acreditado en el Senado de la Nación, quien nos contó uno a uno cómo están los votos a favor y en contra para aprobarlo o no.

En primer lugar Guglielmone resaltó que "no sabemos qué es lo que van a mandar ni cuándo ni cuánto tiempo se va a extender, porque eso depende del avance del debate". "No es lo mismo que el proyecto se trate ahora que después del verano, cuando ya arranca la campaña de las elecciones en medio término", agregó.

Al mencionar que se desconoce qué enviará Ejecutivo al Congreso, el periodista hacía referencia a la despenalización del aborto o la legalización del mismo. "Son dos cosas muy diferentes", ya que la despenalización es quitar la sanción del Código Penal para las mujeres que aborten es "un proyecto más chico y menos pesado, ya no juega la cláusula 'conciencia'".

Hasta el momento, según los cálculos de Guglielmone la votación en Diputados sería 129 a favor, 116 en contra y 11 indecisos. "Con ese número Diputados no sólo tiene quórum propio sino que se aprueba. Habría que ver qué pasa con esos 11 indecisos". En tanto que en Senado serían 36 votos negativos, 32 positivos, 3 dudosos y una abstención, "pero con la salvedad de que entre los 36 que votarían por el no está Alperovich, quien tiene licencia hasta el 31 de diciembre y no sabemos si la extenderá".

La postura de Cristina Fernández de Kirchner

Cristina desde su banca en el Senado, en 2018 votó a favor del proyecto.

La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, vota sólo en caso de que haya empate. En 2018 dijo que si bien estaba en contra del aborto, iba a votar a favor por una cuestión de género y con una mirada a futuro. De todos modos, Guglielmone resaltó que "estas cuestiones no sólo se resuelven por conciencia sino también por conveniencia política".

Otro punto a tener en cuenta, según nuestro entrevistado, es la postura de la Iglesia sobre el proyecto, ya que "este Gobierno tiene muy buena relación con el Papa Francisco".

En conclusión, en principio el escenario es muy parecido al de hace 2 años, más permeable Diputados y con un cerrojo del Senado.