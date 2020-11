¿Cómo será la campaña de vacunación contra el coronavirus?

En estos últimos días una luz de esperanza asoma para marcar un posible final de todo lo que se vivió este año. Se trata de una carrera por la vacuna en la que cada uno de los competidores dice haber encontrado la solución. Desde agosto, cuando Alberto Fernández anunció el primer convenio con el laboratorio AstraZeneca para garantizar una cantidad de dosis para Argentina, se inició una proliferación de noticias sobre cada desarrollo existente. Un voluntario enfermo, un resultado negativo, la alta efectividad en los ensayos de fase 3; todos los días un titular contradiciendo el anterior.

El Gobierno nacional anunció la compra de 25 millones de dosis de la vacuna rusa. Luego tuvo que aclarar que en verdad se trata de uno de los muchos convenios que ha firmado para que cuando se apruebe este medicamento, Argentina acceda al mismo. En ese contexto, el lunes el laboratorio Pfizer anunció que su desarrollo tiene una eficacia del 90%, por lo que las expectativas crecieron, dentro y fuera del mercado.

Entonces desde Rusia subieron la apuesta y ya afirmaron que la suya ya probó ser eficaz en el 92% de los casos, según los primeros resultados de las pruebas publicadas por el Centro Gamaleya -dependiente del Ministerio de Salud- y el Fondo de Inversiones Directas de Rusia (FIDR).

En esta desenfrenada competencia, se vierten numerosas teorías. Algunas sumamente extrañas. Desde MDZ Radio hablamos con Iris Aguilar, jefa del departamento de Inmunizaciones e integrante de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología para desandar algunas creencias infundadas.

¿Es el origen de la vacuna importante?

"En diciembre llegarían las vacunas" versaban los titulares. Se trata del desarrollo ruso. Rápidamente las redes y algunos portales fueron abonando teorías geopolíticas de dominación a través de este convenio firmado con Vladimir Putin.

Iris Aguilar explica que las vacunas que forman parte del calendario (más de 20) no son siempre del mismo origen, ni del mismo laboratorio. Depende de la manera en que ese año se hizo la compra. "A veces tenemos vacunas que fueron elaboradas en la India y a veces vienen de EEUU. No tiene que ver con que una sea mejor que la otra. Todas han demostrado eficacia y seguridad".

Por eso, la especialista señala que esas dudas sobre si el medicamento viene de Rusia o de Estados Unidos están injustificadas, "porque la vacuna contra el coronavirus llegará a nuestro país una vez que haya pasado por todas las instancias de regulación y control". Cuando estén aprobadas por la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), se iniciará la campaña.

¿Van a experimentar con nosotros?

Otra idea es que se trata de una experimentación que se hará con la población argentina. "No van a experimentar con nosotros", responde Aguilar. "No nos van a poner un chip que se active cuando haya 5G", que es otra idea que anda circulando. Entre las ideas "ridículas" que fue desmintiendo Iris Aguilar como experta en vacunación, una constituye una verdadera falacia. Se dijo que "van a manipular nuestro ADN con la vacuna. Esto -argumentó- es una cuestión sencilla porque el ARN mensajero (lo que contiene la vacuna) nunca ingresa al núcleo de la celular. Es una cosa básica de Fisiología de segundo año de Medicina".

Por estos motivos la Jefa del departamento de Inmunizaciones de la provincia extiende un mensaje de tranquilidad de que "no se va a utilizar una vacuna que no sea eficaz y segura y que no haya pasado por todos los avales científicos pertinentes".

¿Cómo sabemos si terminó la famosa Fase 3?

En un desarrollo cuando se presentan los protocolos de investigación se dice cuáles serán los "end points", es decir los puntos finales que va a evaluar ese trabajo. Asimismo se establece un tiempo estimado de seguimiento que es variable de acuerdo a cada ensayo clínico.

Ahora bien, Aguilar aclara que "obviamente que los tiempos de producción de esta vacuna han sido excepcionalmente rápidos. Esto se relaciona con que varios laboratorios ya tenían plataformas preelaboradas para el desarrollo de otras vacunas que se han utilizado. En el caso de la vacuna rusa, el laboratorio Gamaleya generó la vacuna contra el Ébola y contra el MERS (Síndrome respiratorio de Oriente Medio) y eso los deja un paso adelantado". Para entender el concepto, la especialista lo comparó con un "escenario que ya se tiene armado sobre el que cambian los actores".

Otro dato que se le suma al veloz camino de estos desarrollos científicos, está relacionado a la imperiosa necesidad económica y sanitaria a nivel global. Esto supuso que algunas fases se hicieran en paralelo, algo "que tampoco habíamos visto antes".

Hay cuatro modelos de vacunas en fase 3 con las que Argentina está tratando. No lo hizo con la del laboratorio Moderna porque toda la producción la compró la administración de Donald Trump, alrededor de 250 millones de dosis. "Todos los países, de manera pública o en estricta confidencialidad están haciendo negociaciones para garantizarse la cantidad necesaria para su población de riesgo".

Cuando las vacunas estén listas: ¿cómo será la campaña?

La logística para la distribución supondrá un importante desafío. Cada lunes, los jefes de Inmunizaciones de las provincias se reúnen con el Ministro de Salud de la Nación "para organizarse e intercambiar experiencias". La Dra. Aguilar dice que se está preparando para esta campaña que tendrá la cadena de frío como tema central.

Estamos armando la logística y la estrategia porque esta es una vacuna que claramente no puede ir a la gente, si no que la gente va a tener que ir a ella. Todas estas vacunas tienen condiciones de conservación muy particulares. Las vacunas que están en el calendario se conservan entre 2 y 8 grados. Sin embargo, la vacuna de Pfizer se conserva a -70 grados y la Sputnik V a 17 grados bajo cero.

Estos son los motivos por los que la distribución y la logística resultan tan complejos. Es un verdadero desafío organizar la provincia de Mendoza para que cuando la vacuna esté. Lo que se está planificando es "hacer una acción intensiva de 2 o 3 semanas para llegar a la mayor cantidad de población. De manera que todos tendrán que poner lo mejor de sí porque habrá que coordinar con "los municipios, las universidades, con OSEP y con PAMI".

En los planes de gobierno, afirma Aguilar, no está la obligatoriedad. La vacunación como otras será completamente voluntaria.

